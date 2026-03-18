Alergias: las lluvias del invierno traerán más polen en primavera

El llamado ‘efecto lavado’ y la proliferación de vegetación propiciada por la abundantes lluvias de este invierno traerá un aumento de la presencia de polen en el aire esta primavera

El ‘efecto lavado’ asociado a las abundantes lluvias registradas este invierno ha reducido de forma temporal la presencia de polen en el aire, aunque estas precipitaciones han favorecido el crecimiento de la vegetación y de las plantas, lo que se traduce en una polinización «intensa» en primavera.

Estas son las previsiones que ha presentado este miércoles la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), que advierte del «impacto significativo» que tendrá esta primavera con niveles altos de polen en la población alérgica.

Un invierno atípico

El presidente del comité de aerobiología de la SEAIC, Juan José Zapata Yébenes, ha destacado las «condiciones meteorológicas extraordinarias» de este año respecto a ejercicios anteriores, que ha sido «muy cálido» y «húmedo», con «precipitaciones muy generosas».

La prevalencia de patologías como la rinitis o el asma continúa al alza en España. Está impulsada por una «compleja interacción» entre el cambio climático, la contaminación ambiental y los nuevos estilos de vida. Esto aumenta el número de pacientes e intensifica los síntomas y deriva en cuadros clínicos de mayor complejidad.

«Cada vez son las enfermedades son más complejas, con patrones mas graves y mayor cantidad de alérgenos», ha alertado el presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, que ha reclamado una formación adecuada en las facultades de Medicina porque el «enfermo alérgico debe ser tratado desde la infancia por el alergólogo para conocer toda su evolución».

El polen llegue antes y se quede más tiempo

Los alergólogos alertan de que la alergia al polen ya no se limita a la primavera, sino que los síntomas son cada vez más intensos y duraderos debido a que el cambio climático y la contaminación están transformando el patrón tradicional de las alergias al polen.

Ahora las temporadas de polinización comienzan antes de la primavera y se prolongan durante más meses debido al aumento de las temperaturas y a los cambios en los patrones meteorológicos, que adelantan la floración y prolongan la producción de polen «con una oferta alergénica prolongada todo el año», según ha explicado el coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda.

A este escenario, ha añadido, se suma la contaminación del aire, que además de irritar las vías respiratorias, interactúa con los pólenes y potencia su capacidad para desencadenar reacciones alérgicas, y los contaminantes ambientales, que dañan las barreras cutáneo-mucosas, especialmente la mucosa respiratoria, y favorece la liberación de señales inflamatorias que amplifican la respuesta inmunitaria de tipo alérgico.

«Tormenta perfecta» para las alergias respiratorias

«Nos encontramos ante la tormenta perfecta para que cada vez más personas padezcan alergias respiratorias de cualquier índole y alergia al polen en particular», ha advertido Ojeda.

Por un lado, indica el alergólogo, la mayor duración e intensidad de la exposición a pólenes aumenta «la oferta alergénica al sistema inmunitario», y por otro, los contaminantes ambientales -como aditivos alimentarios, detergentes o geles- actúan como disruptores de las barreras cutáneo-mucosas y hacen que «la población esté más predispuesta a desarrollar alergias».

«El resultado de todo ello es un aumento del número de personas que se hacen alérgicas y una respuesta inflamatoria alérgica más intensa y continuada en aquellas que ya están sensibilizadas a los alérgenos ambientales», ha remarcado Ojeda.

Oferta de pólenes más prolongada todo el año

Aunque las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias respiratorias en España, también influyen otros pólenes. Algunos son los de las cupresáceas, plátano de sombra, olivo, urticáceas o salsola, cuya presencia y relevancia varía según la vegetación predominante en cada región.

Así, las cupresáceas, como el ciprés, tienen una gran incidencia en zonas como Granada o el eje Lérida-Córdoba y Tarragona-Sevilla. El plátano de sombra provoca picos importantes en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Girona o Talavera de la Reina. Mientras que el olivo alcanza concentraciones muy elevadas en provincias como Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Cádiz, Ciudad Real o Badajoz.

Las urticáceas son frecuentes en zonas mediterráneas y húmedas como Vigo, Granada, Tarragona o Girona. Y la salsola es característica de regiones más secas como Lérida, Murcia-Elche, Zaragoza o Almería.

Concentraciones bajas en Canarias

En el centro peninsular, la SEAIC prevé niveles moderados a intensos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, con picos especialmente elevados en Toledo y Madrid, donde podrían alcanzarse concentraciones de hasta 6.000 granos por metro cúbico de aire.

En el sur peninsular, los niveles serán leves en Almería y Málaga, mientras que se situarán en valores moderados en Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz. Las concentraciones más altas se registrarán en Badajoz y Cáceres, con valores estimados entre 10.000 y 12.000 granos/m³, así como en Sevilla, donde podrían alcanzar entre 6.000 y 8.000 granos/m³, y en Jaén, también con previsión de niveles intensos.

En Canarias se esperan niveles muy bajos, con concentraciones aproximadas de entre 250 y 500 granos/m³ en Tenerife y Las Palmas.

En Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón se prevén niveles leves, con concentraciones estimadas entre 1.500 y 2.000 granos/m³, mientras que en Galicia los niveles oscilarán entre leves y moderados, especialmente en Ourense y Lugo.

Las previsiones en el litoral mediterráneo (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) esperan niveles leves de polen durante este periodo.