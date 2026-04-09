Cambios en el tráfico por las obras de la Circunvalación de Arucas

A partir del 13 de abril se cerrará el ramal de entrada a Santidad desde la GC-20 hacia la GC-300 con motivo de las obras de la Circunvalación de Arucas

Uno de los tramos de la Circunvalación de Arucas. Imagen Policía Local Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado del cierre a partir del 13 de abril del ramal de entrada a Santidad desde la GC-20 hacia la GC-300 con motivo de las obras de la Circunvalación de Arucas, correspondientes al proyecto de acondicionamiento de la GC-20 (del PK 3+400 al 4+870),

en la isla de Gran Canaria.

Según indica un comunicado, debido a las próximas actuaciones previstas dentro de este proyecto, se procederá a una nueva fase de desvío del tráfico necesaria para poder continuar con los trabajos en la

glorieta de entrada a Arucas, conocida como la glorieta de Cruz Roja.

Rutas alternativas

El cierre de este ramal obligará a redirigir el tráfico hacia Santidad a rutas alternativas habilitadas para garantizar la movilidad en la zona. Entre otras alternativas, los conductores podrán optar por tomar la salida desde la circunvalación GC-3 en dirección Arucas-Firgas a través del semienlace de Santidad-Cardones, continuando posteriormente por la Avenida Pedro Morales Déniz, o optar por la GC-43 (carretera de Visvique) y, una vez en el cruce con la GC-300 (carretera Los Castillos), continuar hasta su destino en la zona de Santidad.

La previsión es que esta fase del desvío entre en funcionamiento el lunes 13 de abril y tenga una duración estimada de 40 días, periodo necesario para ejecutar trabajos pendientes como la conexión de la salida de aguas al cauce del barranco.

La Dirección General de Infraestructura Viaria ruega a los conductores extremar las precauciones, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación, con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico mientras se desarrollan las obras.

