Cambios en los horarios y recorridos de Guaguas Municipales a partir del lunes

Guaguas Municipales despliega el horario de invierno a partir del lunes y hay cambios en líneas y horarios. Los vemos con detalle

La empresa municipal Guaguas Municipales comienza el horario de invierno el próximo lunes. Desde este lunes 1 de septiembre, tendrá habilitados 392 servicios en jornadas laborables en las calles de la ciudad –en diferentes turnos- para dar cobertura a una demanda superior a 185.000 viajeros diarios.

También habrá cambios con respecto al invierno pasado. Por ejemplo, tras la reordenación del Auditorio en junio y después de analizar los primeros meses en operación, la compañía de transporte ha decidido realizar algunos ajustes en los horarios de las líneas 47 y 49 en laborables para optimizar su funcionamiento. Vemos los detalles a continuación.

Guaguas Municipales despliega el horario de invierno con 400 conductores en servicio diario a partir de la próxima semana, tras el periodo habitual de vacaciones. Foto: Nacho González

Aumento de guaguas y modificación de líneas

En relación a la etapa estival, donde se operaba con 378 guaguas diarias, se verán modificados los servicios de las líneas 26 y 48, que recuperan la dotación previa al verano. También cambiará con respecto la Línea 25 (Auditorio – Campus Universitario), en jornadas laborables. Ahora dispondrá de un nuevo horario con más oferta en horas punta que en la temporada precedente.

Tras la reordenación del Auditorio en junio pasado, los técnicos de Guaguas Municipales, después de analizar con detalle los primeros meses en operación, han decidido realizar ajustes en los horarios de las líneas 47 y 49 en laborables para optimizar su funcionamiento y utilidad.

En el caso de la Línea 47 (Auditorio – Tamaraceite, por Lomo Los Frailes), se modificarán dos salidas a primera hora para mejorar la coordinación con la Línea 49, al tiempo que se ofrecerá una nueva salida, desde el Auditorio, a las 22:26 horas, para ampliar la cobertura horaria.

Respecto a la Línea 49 (Puerto – Auditorio), desde este mismo lunes 1, se añadirá una expedición más a las 06:15 horas desde el Auditorio para mejorar la conexión de los viajeros que llegan con la primera expedición de la Línea 47.

Adicionalmente, en relación con la modificación de la red en el Auditorio, se implementarán mejoras en la nueva Línea 65 de media noche, con conexión entre el Puerto y Tamaraceite. Ampliará su recorrido a la zona de Hoya Andrea / Almatriche Bajo en los dos sentidos de circulación. Tendrá paradas en Cuesta Blanca y urbanización La Guillena.

Por otra parte, se intercambiarán las terminales del Auditorio para las líneas 32 y 45.

En las líneas con mayor demanda, por lo general, se mantienen la hora de salida de la primera guagua de la jornada, el número de servicios, trayecto y tiempo de los recorridos.

Seguimiento de la demanda

La planificación de Guaguas Municipales recoge la utilización de guaguas articuladas, en la medida de lo posible, para todos aquellos servicios de gran ocupación, como pudieran ser las líneas 12, 17, 21-24, 25, 26, 33 o 91, entre otras. En cualquier caso, como es habitual, la compañía municipal de transporte realizará un seguimiento diario de la demanda y a medida de que disponga de recursos extraordinarios los incorporará como refuerzos en las distintas líneas comerciales de la red.

Además, con el inicio del curso universitario el próximo martes 9 de septiembre se retoma plenamente la actividad al servicio al Campus de Tafira, a través de las líneas 25 (Auditorio-Campus Universitario), 26 (Santa Catalina-Campus Universitario) y 48 (Escaleritas – Campus Universitario), junto a la Línea 7, que une el Teatro con el Campus Universitario de Tafira circulando por los barrios de San Roque y de Lomo Blanco.

Los nuevos horarios de invierno actualizados se podrán consultar en las terminales, oficinas comerciales, estaciones y en la página web guaguas.com a partir de este domingo 31 de agosto.