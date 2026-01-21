El Ayuntamiento impulsa una estrategia dirigida a los jóvenes para fomentar un ocio seguro y la reducción de riesgos asociados al consumo de tóxicos y el sexo seguro

Santa Cruz de Tenerife refuerza la prevención durante el Carnaval con la campaña ‘Consumo ZERO’.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la campaña “Consumo ZERO Carnaval 2026”. Se trata de una iniciativa de prevención y sensibilización dirigida prioritariamente a la población adolescente y juvenil del municipio, enmarcada en las líneas de actuación del III Plan de Adicciones de Santa Cruz de Tenerife, que establece la prevención como eje clave desde la perspectiva de la educación para la salud y el desarrollo de habilidades para la vida.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los eventos festivos más multitudinarios de Europa y un elemento central de la identidad cultural del municipio, concentra a miles de personas en espacios festivos donde el consumo de alcohol y otras sustancias, así como las relaciones sexuales ocasionales, pueden incrementar determinados riesgos. Entre ellos se encuentran el consumo no controlado de alcohol y drogas, la posible sumisión química, las prácticas sexuales sin protección y la desinformación, especialmente en adolescentes y jóvenes.

Prevención y responsabilidad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta campaña responde a un compromiso firme del Ayuntamiento con la prevención, entendida como una responsabilidad colectiva y como una herramienta fundamental para proteger la salud y el bienestar de nuestra juventud durante una de las celebraciones más importantes de la ciudad”. Bermúdez subrayó que “invertir en prevención es invertir en seguridad, convivencia y disfrute responsable del Carnaval, sin renunciar a su identidad ni a su carácter popular”.

Por su parte, la concejala de Atención Social, Charín González, explicó que “la campaña Consumo ZERO se dirige de manera prioritaria a jóvenes de entre 13 y 18 años, aunque también interpela a la comunidad en general y a otros agentes clave, como el comercio de venta y dispensación de bebidas alcohólicas vinculado al Carnaval, así como a espacios relacionados con la fiesta, como sedes de grupos, locales de ensayo de murgas, comparsas y agrupaciones”. González añadió que “la prevención en contextos festivos requiere mensajes claros, cercanos y adaptados, que fomenten el autocuidado y el cuidado colectivo”.

La campaña se articula en torno a dos líneas estratégicas. Por un lado, la influencia y sensibilización sobre actitudes y percepciones relacionadas con el consumo de tóxicos y la sexualidad responsable; y por otro, el desarrollo de competencias personales, que permitan a la población joven tomar decisiones informadas y responsables en contextos de ocio.

Acciones y soportes de la campaña

Dentro de este marco, la campaña Consumo ZERO Carnaval 2026 incluye una batería de acciones y soportes de comunicación y prevención. Entre ellos, destaca la elaboración de un spot audiovisual de aproximadamente 20 segundos, locutado, subtitulado y adaptado a lengua de signos, que será difundido en las principales galas y concursos del Carnaval, como las Galas de Elección de la Reina y los concursos de murgas y comparsas, así como en los distintos escenarios de la ciudad.

La campaña contará también con cartelería en formato DIN A2, distribuida en centros educativos del municipio, sedes de murgas y comparsas y otros espacios vinculados al Carnaval, incorporando códigos QR que enlazan con contenidos digitales complementarios. A ello se suma una cuña de radio, con una duración de entre 15 y 20 segundos, que se emitirá en el ámbito municipal y en aquellos centros educativos que dispongan de este medio.

Asimismo, se instalará cartelería urbana en muros y marquesinas, en puntos estratégicos de la ciudad, accesos al municipio, transporte público —guaguas y tranvía— y barrios periféricos. En el caso de las guaguas, los soportes se ubicarán al menos en dos recorridos urbanos que, en conjunto, cubran la mayoría de los distritos municipales. La campaña se completa con la creación y adaptación de soportes digitales y contenidos online, destinados a su difusión en distintos canales y espacios virtuales.