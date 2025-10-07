Este evento se celebra durante el homenaje a la patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino

La compañía de guaguas interurbanas de Gran Canaria, Global, repartió 25.231 kilos de comida recogidos en su campaña ‘La guagua de las promesas’, que organiza en torno a la festividad insular de la Virgen del Pino, entre Cruz Roja, el Banco de Alimentos y Cáritas.

Esta iniciativa de Global, que recoge a través de las redes sociales las promesas de aquellos que desean rendir homenaje a la patrona de Gran Canaria en el marco de la peregrinación anual, permite que ciudadanos que no pueden acudir personalmente a Teror puedan participar.

Todas las donaciones son insuficientes

A pesar de lograr este año «una cifra récord» con más de 4.000 promesas, lo que se traduce en una cantidad equivalente en kilos de comida, la cifra final se multiplicó por seis gracias a la colaboración de empresas asociadas, superando las 25 toneladas, según subrayó el director general de Global, Víctor Quintana. Sin embargo, Cáritas considera que «todas las donaciones son insuficientes».

El objetivo de Cáritas no es solo proporcionar alimentos, sino también ofrecer apoyo frente a nuevas formas de pobreza que afectan a «trabajadores que no pueden acceder a lo que entendemos como una vida digna con el salario que perciben», indicó su director Gustavo Nuez.

La campaña ‘Guagua de las Promesas’ recauda más de 25 toneladas de alimentos, batiendo su propio récord / Archivo RTVC

Asimismo, destacó que el perfil de los beneficiarios ha cambiado con el tiempo, especialmente en 2024, cuando su organización ayudó a 22.500 personas y 7.500 hogares en Las Palmas, y en 2025, al aumentar la proporción de «familias monomarentales que no solo tienen hijos a su cargo, sino también personas mayores o dependientes».

En todo caso, Nuez reiteró su agradecimiento por la campaña «La guagua de las promesas» de Global, un reconocimiento que también expresaron Javier Sánchez, vicepresidente provincial de Cruz Roja, y Manuel Brito, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas.