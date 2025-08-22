La misión, desarrollada durante doce días, recogió datos sobre masas de agua, corrientes, microplásticos y especies marinas para evaluar los cambios en el ecosistema canario

El buque Odón de Buen surcando las aguas de Canarias / IEO-CSIC

La campaña oceanográfica RAPROCAN2508 finalizó ayer con éxito tras doce días de navegación ininterrumpida a bordo del nuevo buque oceanográfico Odón de Buen del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Se trata de la primera expedición realizada en aguas canarias con este barco, en la que un equipo científico multidisciplinar llevó a cabo muestreos en 51 estaciones alrededor del archipiélago canario y en la región del afloramiento costero del noroeste africano.

La campaña forma parte del proyecto Radial Profunda de Canarias (RAPROCAN), que integra el sistema de observación oceánica del IEO-CSIC y cuyo objetivo es evaluar los cambios en las condiciones oceanográficas de la demarcación marina canaria, en cumplimiento de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE).

El jefe de campaña e investigador del Centro Oceanográfico de Canarias, Pedro Vélez Belchí, destacó que este operativo supone un hito para la puesta en marcha del nuevo buque, al comprobar su rendimiento en condiciones reales y estandarizar metodologías clave para futuras campañas ambientales. Entre los trabajos realizados se incluyó la caracterización de masas de agua como la NACW, la AAIW y la MOW, así como el estudio de la corriente de Canarias y su papel en el transporte de masa, calor y nutrientes.

Recogida de datos de diversas especies

Los investigadores también recogieron datos sobre zooplancton e ictioplancton, con especial atención a larvas de sardina, anchoa y túnidos, además de realizar análisis biogeoquímicos, identificar microorganismos marinos y muestrear microplásticos en superficie. La expedición incluyó el despliegue de dos boyas Argo y la recuperación de registros de fondeos acústicos de largo plazo, esenciales para conocer la estructura térmica del océano.

Además, en la campaña participaron más de 15 profesionales de los centros oceanográficos de Canarias, Vigo y Málaga, personal técnico de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC y alumnado en formación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un ejemplo de cooperación institucional en favor de la protección del medio marino.

La misión, enmarcada en el proyecto ESMARES 3, cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), dentro de la prioridad 4 para reforzar la gobernanza internacional de los océanos y garantizar su gestión sostenible.