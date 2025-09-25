La Noche Europea se desarrollará para todos los públicos en diez comunidades autónomas

Imagen archivo.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se suma a la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, que se llevará a cabo el 26 y el 27 de septiembre. Todo ello, con más de 200 actividades gratuitas y para todos los públicos en diez comunidades autónomas (CCAA). Como novedad, este año también participa con varias actividades la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC).

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares acogerán observaciones astronómicas. Además, representaciones teatrales, encuentros, talleres, juegos infantiles, yincanas, charlas, exhibiciones, visitas guiadas, experimentos y espectáculos de artes y ciencia, entre otras iniciativas.

Noche Europea de los Investigadores

Entre algunas de las actividades que se llevarán a cabo, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) organizarán actividades para acercar las ciencias oceánicas a la ciudadanía en la Plaza del Rey, en San Fernando (Cádiz, Andalucía). Entre otras cosas, los asistentes podrán elaborar un mapa del fondo del mar, entender las corrientes marinas o identificar las medusas más comunes en las costas españolas.

Mientras, Zaragoza (Aragón) acogerá ‘La ciencia contrataca’. Se trata de un evento épico-científico organizado por la Delegación del CSIC en Aragón y la Universidad de Zaragoza en la Plaza del Pilar de Zaragoza para los días 26 y 27 de septiembre. Tal y como explica el CSIC, la actividad coincide con el ‘XV Training Day de la Legión 501st’, un desfile de personajes de la saga de ‘Star Wars’, e incluye talleres, experimentos y charlas a cargo de especialistas del CSIC.

Recursos Naturales

En la Plaza de Pombo de Santander (Cantabria) se desarrollarán talleres, demostraciones y experimentos. En concreto, durante la tarde del 26 de septiembre en los que participarán investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC-UC) y del Centro Oceanográfico de Santander (IEO-CSIC). De forma paralela, estudiantes universitarios y de enseñanzas medias podrán visitar los laboratorios del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), hacer ‘networking’ con el personal investigador y conocer la carrera investigadora en el CSIC.