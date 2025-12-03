Narvay Quintero asegura que “incentivar la apuesta por el pescado de nuestros mares entre los jóvenes es una forma de garantizar el futuro de nuestras comunidades litorales y de una actividad artesanal que nos alimenta»

El Gobierno lanza una campaña para promover el consumo de pescado local entre los jóvenes.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias ha presentado la campaña “Quítate la espinita y consume pescado canario» para promover el consumo de pescado entre la población joven del archipiélago y fomentar el conocimiento de las especies locales.

Asimismo, también se informó de la iniciativa que desarrolla el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) en formato de concurso en redes sociales en el que se sortean lotes de productos y experiencias gastronómicas para promocionar la producción agroecológica de las islas.

El consejero Narvay Quintero, acompañado por el director general de Pesca, Esteban Reyes, y el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, destacó que “incentivar la apuesta por el pescado de nuestros mares entre los jóvenes es una forma de garantizar el futuro de nuestras comunidades litorales y de una actividad artesanal que nos alimenta y que a través de sus métodos tradicionales de captura asegura el respeto y la conservación del medio marino”. “Pretendemos también concienciar sobre la importancia del impacto positivo que tienen sus decisiones de compra en el sector agrario y pesquero de las islas y que este colectivo supere algunas trabas que frenan el consumo de estas producciones”, agregó.

Conectar jóvenes y tradición pesquera

Por su parte, el director general de Pesca subrayó que “esta iniciativa busca recuperar sabores que conecten a los y las jóvenes con nuestra tradición pesquera ya que, a pesar de que cada vez existe una mayor preocupación por el cuidado de nuestra salud y de reconocer que se trata de productos saludables, a menudo desconocen cuáles son las especies más comunes del archipiélago, no saben cómo pedir que se las preparen o cómo cocinarlas en casa, en un contexto además en el que nuestro acelerado ritmo de vida nos obliga a apostar por elaboraciones rápidas y sencillas y a comer fuera de casa”. “Es posible disfrutar del pescado a través de recetas fáciles de preparar y que no requieren mucho tiempo ni muchos ingredientes, y en esta cuestión queremos ahondar a través de otras acciones previstas para 2026”, añadió.

Eslóganes

Esta campaña, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, se desarrollará entre el 3 y el 23 de diciembre en redes sociales que más consume este colectivo (Youtube, Instagram, Tik Tok y Spotify) a través de creatividades con imágenes de especies pesqueras locales como el cherne, la vieja, la morena, el atún, el alfonsiño y la sama roquera con eslóganes como “este no es un mero pescado”, “muy cañera la sama roquera”, “¡baila morena!” o “¡te queremos viejita”, con las que se pretende destacar la riqueza de la producción pesquera, su calidad, su origen canario, los beneficios para la salud, sabor y también su fácil preparación.