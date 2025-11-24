ES NOTICIA

Campermax registra un aumento en la demanda de auto caravanas

RTVC Corp.
Aumento de las ventas de auto caravanas en Canarias ante la dificultad para acceder a una vivienda

Campermax, empresa líder en venta de autocaravanas y vehículos vivienda en Canarias, ha registrado un crecimiento sin precedentes en la demanda durante estos últimos años. Según los datos internos de la compañía, las consultas y ventas han aumentado un gran porcentaje en comparación con el mismo
periodo del año anterior.

Caravanas de Campermax
Foto de las caravanas de Campermax


Este incremento coincide con el creciente problema de acceso a la vivienda en las islas, donde los precios de alquiler y compra continúan al alza. Cada vez más residentes optan por alternativas habitacionales flexibles, y la autocaravana se está consolidando como una solución temporal, e incluso estable, para muchas personas.


“Estamos atendiendo a familias, parejas jóvenes y trabajadores se inclinan por opciones de
vivienda asequibles. La autocaravana se está convirtiendo en una alternativa real para vivir, no
sólo para ocio o vacaciones”, explica el gerente de Campermax.

Tendencia al alza en Canaria

  • Aumento de demanda en clientes que buscan autocaravanas para uso permanente.
  • Crecimiento notable en la venta de modelos compactos y autocaravanas camperizadas.
  • Incremento también en servicios asociados: financiación, seguros y alquiler prolongado.

Un fenómeno social en expansión

El uso de autocaravanas como vivienda está dejando de ser algo excepcional. En distintos municipios de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura se han observado zonas donde se concentran usuarios que optan por esta solución mientras esperan una alternativa habitacional más estable.


Desde Campermax , se recalca que este fenómeno requiere también atención institucional para garantizar espacios habilitados, seguridad y normativa clara.

