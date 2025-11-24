Aumento de las ventas de auto caravanas en Canarias ante la dificultad para acceder a una vivienda

Campermax, empresa líder en venta de autocaravanas y vehículos vivienda en Canarias, ha registrado un crecimiento sin precedentes en la demanda durante estos últimos años. Según los datos internos de la compañía, las consultas y ventas han aumentado un gran porcentaje en comparación con el mismo

periodo del año anterior.

Foto de las caravanas de Campermax



Este incremento coincide con el creciente problema de acceso a la vivienda en las islas, donde los precios de alquiler y compra continúan al alza. Cada vez más residentes optan por alternativas habitacionales flexibles, y la autocaravana se está consolidando como una solución temporal, e incluso estable, para muchas personas.



“Estamos atendiendo a familias, parejas jóvenes y trabajadores se inclinan por opciones de

vivienda asequibles. La autocaravana se está convirtiendo en una alternativa real para vivir, no

sólo para ocio o vacaciones”, explica el gerente de Campermax.



Tendencia al alza en Canaria

Aumento de demanda en clientes que buscan autocaravanas para uso permanente.

Crecimiento notable en la venta de modelos compactos y autocaravanas camperizadas.

Incremento también en servicios asociados: financiación, seguros y alquiler prolongado.

Un fenómeno social en expansión

El uso de autocaravanas como vivienda está dejando de ser algo excepcional. En distintos municipios de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura se han observado zonas donde se concentran usuarios que optan por esta solución mientras esperan una alternativa habitacional más estable.



Desde Campermax , se recalca que este fenómeno requiere también atención institucional para garantizar espacios habilitados, seguridad y normativa clara.