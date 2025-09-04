El Ayuntamiento municipal invertirá un millón de euros en su modernización

El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria modernizará el campo de fútbol de Hoya de La Plata con el primer césped orgánico de la ciudad y una inversión de 1.014.492 euros. Además, la actuación también conllevará la construcción de una caseta para árbitros, la mejora de los cierres perimetrales o la renovación de los banquillos.

Según un comunicado de la institución municipal, esta actuación se adelanta seis años a la normativa europea que, a partir de octubre de 2031, prohibirá la construcción de campos de césped artificial con el relleno actual de caucho por ser una de las principales fuentes de microplásticos.

Diversos cambios en el terreno de juego

El nuevo terreno de juego emplea un relleno elaborado con materiales biodegradables y naturales, como fibras de piñas de millo, lo que contribuye a reducir el uso de plásticos y la contaminación del medioambiente.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitaron durante este jueves los trabajos que se están realizando en este campo municipal. Darias indicó que esta es “una obra muy importante tanto para el barrio como para los equipos que juegan en este campo”.

Los trabajos comprenden la retirada del césped anterior, que se reutilizará en otras instalaciones municipales, la demolición del firme dañado y la reparación de la subbase.

Posteriormente, se colocará un césped de última generación con un sistema de drenaje y pendiente adecuada que garantizará una superficie óptima para la práctica deportiva.