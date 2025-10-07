Canaluz compromiso con la Vela Latina Canaria

Canaluz patrocinará al bote Unión Arenales la temporada 2026



Canaluz refuerza su compromiso con la cultura y el deporte canario al convertirse en patrocinador del histórico bote Unión Arenales, durante la temporada 2026 de Vela Latina Canaria.

Esta alianza estratégica permitirá que la emblemática embarcación del mismo y populoso barrio capitalino, compita con el respaldo de la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España llevando juntos tradición, innovación y esfuerzo a cada regata.



Canaluz ha formalizado un estratégico acuerdo de patrocinio por un año, con el histórico bote de Vela Latina Canaria Unión Arenales, por el que acompañará a esta significativa embarcación de Vela Latina Canaria durante toda la temporada 2026.

Participantes en la firma del convenio



El convenio contempla la presencia de la imagen corporativa de Canaluz, tanto en el bote como en su tripulación, consolidando así la vinculación de la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España, con el deporte y las tradiciones más representativas de Gran Canaria.



«En Canaluz creemos en el valor de apoyar iniciativas que forman parte del patrimonio cultural y deportivo de nuestra tierra. La Vela Latina Canaria es una expresión única de identidad y nos sentimos orgullosos de colaborar con el Unión Arenales en esta nueva etapa, un bote con tanta historia y pasión detrás,» afirmó Lorenzo Muñoz, director general de Canaluz.



Por su parte, Iban Miranda, presidente del Unión Arenales destacó: «Este acuerdo supone un

respaldo importante para nuestro equipo. Contar con el apoyo de Canaluz nos permitirá afrontar la temporada con mayor fuerza, energía e ilusión. Estamos seguros de que juntos lograremos grandes cosas,” aseguró.



Con esta alianza, Canaluz refuerza su compromiso con la promoción de la cultura, el deporte autóctono y los valores de esfuerzo y trabajo en equipo que caracterizan a la Vela Latina Canaria. Gracias a este patrocinio, en la temporada 2026 el bote pasará a llamarse: Viajes Insular Arenales Canaluz.



Confianza, la transparencia, la innovación y el compromiso con el ahorro

Canarias tiene, por fin, su propia compañía eléctrica comercializadora. Canaluz se erige así, desde nuestras Islas, en una compañía del sector energético nacional que lidera, con un capital y un innovador sistema de gestión 100% canarios, una nueva forma de entender el suministro eléctrico, combinando precios altamente competitivos con un servicio cercano y personalizado.

La misión de la empresa es hacer que la energía sea accesible, clara y sin complicaciones para hogares y negocios, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptadas a cada cliente.

Su lema es: energía sencilla. Con valores basados en la confianza, la transparencia, la innovación y el compromiso con el ahorro, Canaluz se proyecta como un referente sólido y confiable en el mercado eléctrico, preparado para afrontar los retos energéticos del futuro.

Canaluz se une ahora al histórico bote Unión Arenales para llevar tradición, energía y competición a la temporada 2026 de la Vela Latina Canaria.

Sobre Unión Arenales



El bote Unión Arenales, representante del barrio capitalino de Arenales, se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de la Vela Latina Canaria.

Con el patrocinio de Viajes Insular para la temporada 2025 recientemente finalizada, Unión Arenales ha logrado proyectarse como un referente del deporte tradicional canario, combinando espíritu de equipo, pasión por la competición y compromiso con su historia.



El acuerdo fue firmado en Canaluz Vecindario, la primera tienda física que Canaluz acaba de abrir con una magnífica oferta de apertura, en la isla de Gran Canaria, con la presencia y participación de Iban Miranda y Javier Barreto, presidente y patrón del Unión Arenales, respectivamente, junto a Javier Sánchez Delgado y Yesenia García, gerente y comercial de ventas en Canaluz Vecindario, respectivamente.

En el acto también estudio presente el director de Comunicación y Marketing de Canaluz, Héctor M. Pérez Quevedo.