El Gobierno de Canarias resalta que la CCAA cierra 2025 con el 2º dato de paro más bajo de la serie histórica

La cifra de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo se redujo un 6,43 % en 2025 en Canarias. Se sitúa así al cierre del ejercicio en 1.146.293 personas, 10.051 menos que al final del año anterior. Son datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que revelan que esa cuantía de desempleados se alcanzó tras bajar su volumen en diciembre en un 0,24 %, con 356 menos que en el mismo mes de 2024.

Por provincias y sectores

Por provincias, detalla que Las Palmas terminó 2025 con 75.662 parados registrados, 5.159 y un 6,38 % menos que un año atrás, y Santa Cruz de Tenerife con 70.631, bajando en 4.892 y un 6,48 % interanual.

Precisando además que, del total de 146.293 desempleados de las islas, 62.704 eran hombres y 83.589 mujeres.

En cuanto al volumen de parados por sectores económicos, constata que los servicios siguen acumulando la gran mayoría, con una suma de 114.757, seguidos por la construcción, con 12.672; el colectivo sin empleo anterior, 11.254; la industria, con 5.283, y la agricultura, con 2.327.

Valoración del Gobierno de Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha resaltado que la Comunidad Autónoma ha cerrado el pasado año 2025 con el segundo dato de paro más bajo de toda la serie histórica.

Al respecto, la consejera del área, Jéssica de León, ha resaltado que el archipiélago ha venido consolidando la tendencia de recuperación económica y generación de empleo constante a lo largo de 2025.

«Sin ninguna duda, nos encontramos ante una excelente noticia para las familias canarias. Habernos situado en las segundas mejores cifras del paro de nuestra historia reciente demuestra la eficacia de las políticas de empleo que hemos implementado a lo largo de esta legislatura», aseguró.