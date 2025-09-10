Estas ayudas se dirigen a la instalación de sistemas de energía fotovoltaica en espacios antropizados

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias concedió este miércoles de forma definitiva las subvenciones para la instalación de sistemas de energía fotovoltaica en espacios antropizados, con un importe total de 81.742.320,22 euros procedentes de los fondos europeos.

Canarias concede 81,7 millones en ayudas para impulsar su energía fotovoltaica / Archivo RTVC

Según señaló la Consejería en una nota, estas ayudas se ampliaron respecto a la convocatoria inicial, que en septiembre del año pasado se abrió con 19 millones de euros.

Despliegue de energías renovables

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, subrayó que esta primera resolución definitiva de estas subvenciones “es un nuevo hito en la gestión de los fondos europeos, que demuestra tanto el interés de empresas y administraciones como la voluntad de Canarias de ser un referente en el despliegue de energías renovables”.

“Con esta línea apostamos por el uso eficiente del territorio, priorizando la instalación de placas solares en lugares ya ocupados, como entornos urbanos e infraestructuras, lo que nos permite avanzar en la descarbonización sin comprometer más suelo”, destacó.

Así, la Consejería suma más de 332 millones de euros concedidos definitivamente dentro de la Estrategia Sostenible de Islas, lo que supone un 81% del total de la Estrategia y más de 92 millones se han abonado ya a los beneficiarios.