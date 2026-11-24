El preacuerdo con el Gobierno regional permite suspender los paros hasta el viernes y abre quince días de negociación para cerrar un pacto definitivo

Los médicos canarios han suspendido temporalmente los paros previstos desde hoy y hasta el viernes tras alcanzar un preacuerdo con el Gobierno de Canarias. El Ejecutivo regional se compromete a destinar 180 millones de euros en los próximos cinco años. A partir de ahora, se abre un plazo de quince días para negociar el acuerdo definitivo.

Imagen de archivo de la huelga de médicos en Canarias. Archivo EFE/Ángel Medina G.

Por primera vez, tras más de un mes de huelga, la Consejería de Sanidad acepta estudiar los 18 puntos incluidos en las reivindicaciones de los facultativos. Entre ellos figuran la representación de los médicos en las mesas de negociación y mejoras en sus condiciones laborales y económicas.

El preacuerdo contempla una inversión de 180 millones de euros durante los próximos cinco años. Mientras avanzan las negociaciones, los médicos aseguran que estos días servirán para intentar recuperar la normalidad asistencial.

No obstante, la huelga no quedará desconvocada definitivamente hasta que se firme el acuerdo final, algo que ambas partes esperan poder cerrar antes de que termine el año.