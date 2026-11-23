El Ejecutivo autonómico se compromete a destinar 180 millones de euros a mejorar las condiciones laborales del colectivo y abre un plazo de 15 días de negociación para intentar cerrar el conflicto
El conflicto entre los médicos y el Gobierno de Canarias da un primer paso hacia una posible solución. Ambas partes han alcanzado un preacuerdo que permitirá suspender temporalmente la huelga prevista entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre.
El acuerdo llega después de la reunión mantenida este lunes entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y los representantes del comité de huelga, integrado por CESM Canarias–SEMCA y UGT. Un encuentro donde también estuvieron presentes la consejera de Sanidad Esther Monzón, el director del SCS, Adasat Goya y el diputado por Coalición Canaria, José Miguel Barragán.
A partir de ahora se abre un plazo de 15 días para negociar y tratar de cerrar definitivamente el conflicto. Durante ese tiempo ambas partes abordarán las 18 reivindicaciones planteadas por los médicos, entre ellas, la creación de un marco propio de negociación y mejoras en las jornadas laborales, las guardias, los descansos y los salarios.
Por su parte, el Gobierno de Canarias se ha comprometido a destinar 180 millones de euros repartidos en cinco anualidades para mejorar las condiciones laborales de los médicos y facultativos.
Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, la suspensión de los próximos paros abre una nueva oportunidad para acercar posturas entre ambas partes.