El Ejecutivo autonómico se compromete a destinar 180 millones de euros a mejorar las condiciones laborales del colectivo y abre un plazo de 15 días de negociación para intentar cerrar el conflicto

Imagen de archivo de una concentración organizada en Canarias por el Sindicato Médico de Canarias (CESM Canarias). EFE/Ángel Medina G

El conflicto entre los médicos y el Gobierno de Canarias da un primer paso hacia una posible solución. Ambas partes han alcanzado un preacuerdo que permitirá suspender temporalmente la huelga prevista entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre.

El acuerdo llega después de la reunión mantenida este lunes entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y los representantes del comité de huelga, integrado por CESM Canarias–SEMCA y UGT. Un encuentro donde también estuvieron presentes la consejera de Sanidad Esther Monzón, el director del SCS, Adasat Goya y el diputado por Coalición Canaria, José Miguel Barragán.

A partir de ahora se abre un plazo de 15 días para negociar y tratar de cerrar definitivamente el conflicto. Durante ese tiempo ambas partes abordarán las 18 reivindicaciones planteadas por los médicos, entre ellas, la creación de un marco propio de negociación y mejoras en las jornadas laborales, las guardias, los descansos y los salarios.

Por su parte, el Gobierno de Canarias se ha comprometido a destinar 180 millones de euros repartidos en cinco anualidades para mejorar las condiciones laborales de los médicos y facultativos.

Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, la suspensión de los próximos paros abre una nueva oportunidad para acercar posturas entre ambas partes.