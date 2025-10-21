El CIDS conectará a universidades, cabildos y ayuntamientos para avanzar hacia un archipiélago más justo, inclusivo y sostenible

El Gobierno de Canarias reunió este martes a los integrantes del nuevo Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDS), una herramienta creada para fortalecer la gobernanza y la cooperación entre administraciones, universidades y otros actores sociales en la implementación de la Agenda Canaria 2030.

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, destacó que «el CIDS tiene un propósito claro: conectar los grandes objetivos globales con la acción concreta que se desarrolla en nuestro territorio, en cada isla y en cada municipio». Subrayó además que la Agenda Canaria 2030 “debe ser una guía viva que nos permita construir un futuro sostenible, justo y equilibrado para todas las islas”.

Una herramienta clave para la Agenda Canaria 2030

El CIDS nace con la meta de generar soluciones conjuntas a los desafíos de la sostenibilidad en el archipiélago. Su puesta en marcha reafirma el compromiso del Ejecutivo canario con el desarrollo sostenible y con la coordinación de los esfuerzos públicos y privados que se desarrollan en este ámbito.

El centro se estructura en torno a cuatro grandes objetivos:

Colaborar con los gobiernos locales e insulares en la aplicación de la Agenda Canaria 2030.

en la aplicación de la Agenda Canaria 2030. Impulsar la investigación aplicada en desarrollo sostenible bajo el principio de no dejar a nadie atrás.

en desarrollo sostenible bajo el principio de no dejar a nadie atrás. Coordinar a los distintos sectores sociales y económicos para abordar propuestas conjuntas.

para abordar propuestas conjuntas. Promover la divulgación y la conciencia social en materia de sostenibilidad.

Conocimiento al servicio de las políticas públicas

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, explicó que el CIDS “nos permite reforzar la gobernanza de la Agenda Canaria 2030” y que vincula a las universidades públicas con las tres ramas de la administración canaria: el Gobierno autonómico, la FECAI y la FECAM.

El objetivo es “poner el talento y el conocimiento de las universidades al servicio de las políticas públicas y privadas de desarrollo sostenible”, afirmó Caraballo, quien recordó proyectos previos en colaboración con las universidades, como la red de cátedras de economía social, la gestión del agua o el apoyo a municipios pequeños ante el reto demográfico.

Las universidades y los cabildos, piezas clave del CIDS

En la reunión participaron el presidente de la Fecai y del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; y la vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Soraya García Sánchez, junto al equipo de Agenda 2030 del Gobierno de Canarias.

El rector de la ULL valoró que el centro apoertaré «información clave y estratégica para la toma de decisiones». Mientras, la vicerrectora de la ULPGC, destacó que la iniciativa “consolida un equipo de trabajo conjunto entre el Gobierno de Canarias y nuestras universidades públicas”.

Por su parte, Alpidio Armas resaltó la importancia del CIDS para impulsar las energías renovables y el desarrollo sostenible. También recordó que El Hierro ya alcanza entre un 50% y un 60% de penetración de energías limpias, con la meta de llegar al 85%.

Tras este primer encuentro, el Gobierno de Canarias anunció que se celebrarán reuniones de seguimiento trimestrales para evaluar los avances del CIDS. Con ello, se busca garantizar una comunicación fluida entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones implicadas.