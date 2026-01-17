Canarias activa la alerta por un fuerte temporal de mar y viento

El Gobierno recomienda extremar la precaución ante olas que superarán los cinco metros y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora durante el fin de semana

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de emergencia y declara la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de este sábado. Esta decisión, adoptada a través de la Dirección General de Emergencias, responde a la información de la Agencia Estatal de Meteorología y a la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Además, el Ejecutivo activará la alerta por vientos en las islas occidentales y Gran Canaria el domingo, manteniendo la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote.

Imagen de archivo de oleaje en Buenavista del Norte, Tenerife | Paweł Kosmala

El estado del mar preocupa especialmente, ya que prevén un oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcance y supere los 4-5 metros. Los expertos advierten sobre la peligrosidad de los periodos largos de mar de fondo, que coincidirán con la luna nueva y las mareas vivas de este sábado. El riesgo afecta con mayor intensidad al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como al norte de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y los canales entre islas.

Riesgo extremo en el litoral y cumbres

Respecto al viento, los pronósticos indican que el flujo del noroeste afectará con fuerza a las cumbres y vertientes de las islas montañosas. Las rachas fuertes podrán superar los 70 kilómetros por hora de forma generalizada, mientras que en las zonas más altas de las islas de mayor relieve se esperan rachas localmente muy fuertes de más de 90 kilómetros por hora. Durante las horas centrales del domingo, el viento también castigará con intensidad a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La jornada del sábado presentará una abundante nubosidad y lluvias débiles en todo el archipiélago, que podrían ser persistentes en las medianías del norte de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. El viento aumentará a fuerte por la tarde, con rachas superiores a los 70 km/h en puntos como el Roque de los Muchachos o la crestería de Tenerife. En el mar, la altura del oleaje oscilará entre los 3,5 y los 4,2 metros, marcando el inicio de un fin de semana meteorológicamente muy inestable.

Recomendaciones de seguridad y autoprotección

Ante este escenario, el Gobierno de Canarias recuerda a la ciudadanía que resulta necesario «extremar las precauciones en las costas de las islas» e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección. Las autoridades piden evitar muelles, escolleras y lugares cercanos al mar para prevenir golpes o arrastres por el oleaje. Asimismo, recomiendan aplazar cualquier actividad náutica o deportiva y evitar el baño en playas apartadas o que carezcan de vigilancia.

Para el domingo se esperan cielos cubiertos y lluvias más importantes en la cara norte de las islas. El viento arreciará hasta alcanzar los 100 km/h en las cumbres de Tenerife y provocará mar gruesa en gran parte de las costas. Se recomienda retirar macetas de balcones y ventanas, evitar pasar junto a edificios en construcción o vallas publicitarias y extremar la precaución al conducir por la posible presencia de obstáculos en las carreteras debido a las fuertes rachas.