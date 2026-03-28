El Gobierno decreta el aviso en cinco islas a partir de este domingo ante rachas que superarán los 80 kilómetros por hora

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de fenómenos meteorológicos adversos en gran parte del archipiélago. Esta medida entrará en vigor a partir de las 06:00 horas de mañana domingo, 29 de marzo, afectando a las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Las autoridades aplican así el Plan Específico de Emergencias de Canarias (PFMA) ante la previsión de un viento del nordeste fuerte y persistente.

Imagen de archivo | Europa Press

Los expertos prevén rachas que podrán alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora en puntos estratégicos de la geografía insular. El fenómeno castigará con especial dureza a las zonas altas y vertientes sureste y oeste-noroeste de El Hierro, así como a las cumbres de La Palma y La Gomera. En Tenerife, el viento afectará al sector a sotavento de El Teide y las cumbres de Las Cañadas, mientras que en Gran Canaria se centrará en las cumbres y zonas altas del noroeste y sureste.

El rastro de lodo y nieve tras el paso de Therese

Mientras la nueva amenaza eólica asoma por el horizonte, las islas todavía lidian con las consecuencias de la borrasca Therese. En Gran Canaria, la situación operativa sigue siendo compleja, ya que más de una decena de carreteras continúan cerradas al tráfico. En la isla aún se trabaja para retirar kilos de lodo en municipios como Teror, San Mateo o Arucas, donde los efectos de las lluvias intensas persisten cuatro días después.

Por el contrario, Tenerife ofrece una estampa radicalmente distinta gracias al gran manto blanco que luce el Teide. Tras más de una semana de cierre forzoso, las autoridades han reabierto hoy todos los accesos al Parque Nacional, permitiendo que miles de personas suban a disfrutar de la nieve. El agua también ha transformado el paisaje en el parque rural de Anaga, donde los barrancos de Afur presentan cascadas y caudales que no se veían desde hace años.

Precaución en la red de senderos insulares

La seguridad en las rutas de montaña sigue marcando la agenda en las islas occidentales. La Palma mantiene cerrada toda su red insular de senderos como medida de precaución, a la espera de que las condiciones garanticen un tránsito seguro para los caminantes. Esta restricción contrasta con el alivio en la isla vecina, ya que La Gomera comienza a recuperar la normalidad y ha iniciado ya la reapertura paulatina de sus caminos tras el paso del temporal.

Los servicios de emergencia piden a la población extremar las precauciones ante el inicio de la prealerta por viento este domingo. Recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por zonas de cumbre y asegurar elementos en balcones o azoteas que puedan salir proyectados. La combinación de suelos saturados por el agua de Therese y las nuevas rachas de viento aumenta el riesgo de caída de árboles o desprendimientos en las vertientes más expuestas.