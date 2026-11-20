La consejera de Turismo, Jessica de León, pide que se aplace el objetivo de que el 25% del combustible sea SAF en 2027

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha afirmado este viernes que su Ejecutivo ha «encendido las alarmas» ante la pérdida de conectividad aérea con Reino Unido y Alemania este invierno, 1,1% y 3,2% respectivamente y el encarecimiento de los billetes debido al alza del precio del petróleo a partir del mes de marzo especialmente, cuando vencen los seguros.

Jessica de León. Gobierno de Canarias

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha descrito la próxima campaña de invierno como de «aterrizaje suave» ya que las plazas aéreas se estabilizan. Sin embargo, aunque la demanda sigue «fuerte», bajan las pernoctaciones fruto del impacto de la inflación.

No obstante, ha valorado que con respecto a inviernos anteriores el mercado peninsular va a crecer un 12% en plazas aéreas. Además, hay un «empujón» de nuevos mercados como Canadá, para Tenerife y Gran Canaria. Más la «gran noticia» del mercado nórdico, que vuelve «con fuerza» con conexiones desde Suecia, Dinamarca y Noruega.

El encarecimiento del combustible amenaza con elevar el precio de los viajes

Sobre los precios de los billetes ha indicado que los precios del combustible «han ido subiendo» desde que se cerró el estrecho de Ormuz. Pero «casi sin afectar» porque las compañías aéreas lo pactan «a dos años vista» y ese plazo concluye en marzo.

Algunas compañías estiman que el precio del combustible podría encarecerse alrededor de un 30%. Esta subida repercutiría directamente en los paquetes turísticos. Como consecuencia, muchas empresas ya advierten de que podría llegar el fin de los viajes baratos en Europa, según ha señalado De León.

Además, se está revisando el cumplimiento de los objetivos del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, previsto para 2027. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha pedido que se suspendan o aplacen las metas fijadas para ese año. En concreto, el objetivo establece que las aerolíneas deberán comprar un 25% de combustible sostenible de aviación (SAF).

De León ha advertido de las dificultades para cumplir esta obligación: actualmente no se produce suficiente SAF a precios competitivos.

Por ello, su compra podría suponer un nuevo coste para las compañías aéreas. Además, su producción se concentra en países de la Unión Europea, lo que añade dificultades al suministro.

Canarias alerta de la pérdida de competitividad frente a otros destinos

Bermúdez ha advertido de que destinos competidores como Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos están exentos de esos impuestos, lo que podría favorecerlos frente a Canarias.

También ha criticado que la estrategia turística de la UE se centre en el tren, una apuesta que «no sirve» para Canarias. Por ello, ha reclamado que las Regiones Ultraperiféricas estén presentes en el reparto de fondos europeos.

Mientras, su departamento refuerza las campañas de invierno y reúne cada 15 días a un comité de crisis para analizar posibles medidas que trasladar al Gobierno de España y a la UE.

Bermúdez (CC), «preocupado» por las medidas de la UE

José Manuel Bermúdez (CC) ha dicho que hay que hacer un «seguimiento atento» de la evolución del turismo en Canarias, porque afecta a muchas familias de las islas y constituye uno de los motores de la economía.

Asimismo, las previsiones del Istac apuntan a que habrá 9,8 millones de turistas entre octubre y marzo, «prácticamente la misma cifra que el invierno anterior», añade. No obstante, se prevé un descenso del 12,6 % del mercado alemán y del 0,9 % del británico, mientras que el turismo nacional crecería un 9,8 %.

En esa línea ha comentado que, según el último informe de perspectivas de Exelcan, Canarias «podría empezar a notar en breve la bajada de llegadas». Por otro lado, hay «dudas» sobre cómo afectará al turismo el encarecimiento de los vuelos.

Bermúdez ha afirmado que «no hay una crisis porque el volumen de viajeros sigue siendo notable» pero entiende que tras seis años «con cifras récord de llegadas y gastos» tras la pandemia se abre «alguna incertidumbre».

Por ello ha reclamado «coordinación» de la administración con el sector turístico para seguir apuntalando la promoción y la oferta del destino, «cuidar la conectividad». Además, observar la evolución del gasto turístico, que según el Istac, cayó un 2,6% en el tercer trimestre del año.

«Queremos una buena temporada de invierno que se traduzca en mayores oportunidades para nuestro pequeño comercio. También, para la restauración, nuestros productores, las empresas culturales y de ocio. Además, que se note en el empleo y que se note en la economía de la familia», ha agregado.

Bermúdez, no obstante, se ha mostrado «preocupado» porque aunque algunos aspectos económicos tienen que ver con la «geopolítica» hay otros que «dependen» de la Unión Europea. Asimismo, cree que hay que trabajar conjuntamente con el Gobierno central «para que Canarias no se quede fuera de juego».

«Si nosotros mismos nos ponemos esas trabas, tenemos un problema serio de competitividad con otros destinos en el mundo que no las tienen», ha apuntado.