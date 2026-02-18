Estos datos corresponden al mes de enero y marcan el precio más alto de toda la serie histórica

Canarias alcanzó un nuevo máximo histórico en el precio del alquiler tras registrar un alza anual del 9,3 %, situándose en 15,25 euros mensuales por metro cuadrado, consolidando así un crecimiento más intenso que la media nacional.

Canarias registró un alza anual del 9,3 % en el precio del alquiler de viviendas/ Archivo RTVC

Por otro lado, a nivel nacional, once de las 17 comunidades autónomas españolas comenzaron 2026 con descensos acumulados en el precio del alquiler de vivienda respecto al techo histórico alcanzado en 2025.

Sin embargo, las otras seis regiones, entre ellas Canarias, marcaron en enero el nivel más alto de toda la serie histórica, en contraste con la tendencia de moderación registrada en buena parte del país.

Variaciones en las comunidades

En el conjunto del país, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,27 euros mensuales por metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 5,3 % pero un 0,8 % menos que el máximo alcanzado en junio de 2025, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Entre las comunidades que han iniciado 2026 por debajo del máximo de 2025 destaca Cantabria, que presenta un descenso acumulado del -11,2 % desde su techo de julio de 2025, hasta los 12,43 euros al mes por metro cuadrado.

Frente a esta tendencia correctiva, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura han registrado el pasado enero el precio más alto de toda la serie histórica.

Castilla-La Mancha registra el mayor incremento interanual de todas las comunidades, con un 17,1 %, hasta los 8,75 euros mensuales por metro cuadrado; por delante de Canarias, que alcanza los 15,25 euros mensuales por metro, tras un alza anual del 9,3 %; y Asturias, que marca un valor de 11,69 euros el metro de mensualidad, lo que significa un alza del 9,0 %.