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Canarias apuesta por un turismo auténtico y sostenible

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El archipiélago busca combinar desarrollo del turismo con identidad local, ofreciendo experiencias que involucren a la población y lo auténtico de cada isla

Canarias se ha consolidado como un referente en turismo tras décadas de experiencia, pero los expertos alertan sobre el riesgo de agotamiento del modelo actual.

La recomendación es generar productos turísticos que incluyan a la población autóctona y ofrezcan lo auténtico, desde alojamientos que reflejen la vida local hasta experiencias en plataneras y otros entornos tradicionales, permitiendo al visitante vivir el archipiélago como lo haría cualquier residente.

La ONU impulsa un turismo sostenible en el que el atractivo principal sea lo local y auténtico, y los turistas están dispuestos a pagar más por estas experiencias genuinas.

Canarias apuesta por un turismo auténtico y sostenible
Canarias apuesta por un turismo auténtico y sostenible. RTVC

Equilibrar desarrollo económico con preservación

Este enfoque permite evolucionar el destino, adaptándose a las nuevas demandas sin perder la esencia que distingue a Canarias frente a otros destinos.

En zonas más masificadas, el gran desafío es combinar la gestión turística con las necesidades de la población residente.

La clave está en equilibrar desarrollo económico con preservación de la identidad local, asegurando que el crecimiento turístico beneficie a la comunidad y mantenga la autenticidad que define al archipiélago.

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