Bajo el título de ‘Canarias canta a Braulio’, se reunirán este viernes en Agüimes algunos de los más destacados artistas de las islas

Canarias canta a Braulio. Es el nombre del concierto que se celebra este viernes por la noche en Agüimes. Ya están todas las localidades vendidas, pero esta casa lo grabará todo para emitirlo próximamente. Artistas como Los Sabandeños, los Gofiones, Cristina Ramos y los timplistas Benito Cabrera y Germán López unirán sus talentos al del cantante grancanario.

Más de cuarto décadas lleva el cantante sobre los escenarios. Braulio regresa a casa acompañado de un plantel musical impresionante dispuesto, a sus 80 años, a asumir un nuevo reto.

Reside fuera del archipiélago desde la década de 1970, gira habitualmente por Estados Unidos y Latinoamérica, pero para Braulio hay un vínculo que ni la distancia puede romper con su isla natal.

