El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe este miércoles al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para avanzar en las líneas de trabajo comunes que pactaron en enero en Tenerife en áreas como sanidad, turismo y cooperación.

Informa RTVC.

Ambos presidente hablarán de problemas comunes como la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo en núcleos turísticos, pero también la necesidad de fijar población en municipios más alejados. El reto demográfico pero, también, de fondos económicos, porque Clavijo llega a Barcelona recién aterrizado de Bruselas, donde ha denunciado la posibilidad de que se eliminen los fondos específicos para las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

Canarias y Cataluña intercambian líneas de trabajo en áreas de sanidad, turismo y cooperación. Imagen de archivo, de un encuentro pasado entre el presidente de Cataluña, Salvador Illa y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Gobierno de Canarias.



