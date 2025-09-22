Canarias celebra el ‘Día Mundial sin Coches’

En el ‘Día Mundial sin Coches’ se recuerda la necesidad de utilizar el transporte público cuando el número de vehículos ha crecido en un 23%

En los últimos 13 años ha aumentado el número de vehículos en Canarias en un 23%. Durante la celebración este lunes del ‘Día Mundial sin Coches’ se ha promovido el uso del transporte público. El crear entornos sin contaminación en las zonas urbanas.

El 22 de septiembre se celebra el ‘Día Mundial sin Coches’.

Esta es una de las principales motivaciones de esta jornada con el fin de crear conciencia medioambiental. La reducción del tráfico en las ciudades conlleva la menos atascos y una disminución de la contaminación.

En varios puntos del archipiélago, como en la isla de Tenerife, durante este día se han desarrollado diferentes actividades en La Laguna para los más jóvenes. Alumnos del Instituto Cabrera Pinto han participado en diversas acciones para conmemorar la Jornada sin coches. La idea es abrir las calzadas para el disfrute y la socialización sin humos contaminantes.

Concienciar a la población sobre los beneficios para el medio ambiente del uso del transporte público y de medios de transporte no contaminantes ha sido uno de los principales objetivos.

Incrementar las zonas peatonales

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado este 22 de septiembre el proyecto peatonal para el barrio Los Arenales. Una iniciativa convertirá en área sin coches más del 50% de este entorno.

Este plan contará con el consenso de los vecinos y se pondrá en marcha en 2026.