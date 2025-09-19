El Ayuntamiento de Santa Cruz informa de que el próximo día 21, con motivo del “Día Sin Coche”, y al día siguiente, 22 de septiembre, por el rodaje de “Bajo un Volcán 2” se cerrarán vías

Santa Cruz de Tenerife anuncia cierre de vías el domingo y el lunes.

El Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia diversas afecciones al tráfico, por el cierre de calles, y la supresión de estacionamientos en superficie por la celebración del “Día sin Coche”, en la avenida de Anaga, el domingo, de 08:00 a 15:00 horas, así como el próximo lunes, día 22, en la calle Calvo Sotelo, de 16:00 horas hasta las 08:00 horas del martes, día 23, con motivo del rodaje del largometraje “Bajo el Volcán 2”, limitándose el estacionamiento en esta zona y permitiéndose solo el acceso a vecinos con garaje, que afectarán la distrito Centro-Ifara.

“Día sin Coche”

El próximo domingo, con motivo del “Día sin Coche”, incluido en la Semana Europea de la Movilidad, que tiene lugar de 10:00 a 13:00 horas, debe actuarse con anterioridad y proceder al cierre del tramo de la avda. Marítima, comprendido entre la Turboglorieta de Hacienda (cruce con la Avda. San Sebastián) y el túnel de la Vía Litoral. Asimismo, se cerrará la avda. Francisco la Roche (Avda. de Anaga) en el tramo comprendido entre la avda. Marítima/túnel Vía Litoral y la Rambla de Santa Cruz, motivo por el que se procederá a la subida de las pilonas de seguridad existentes en dicha avenida para mejorar la seguridad del evento.

Por este mismo evento, se cerrará el túnel de la Vía Litoral y se prohibirá el giro hacia la derecha desde la Rambla de Santa Cruz hacia la avda. Francisco La Roche (Avda. Anaga), al tiempo que también se inhabilita el giro a la derecha desde la calle República Honduras hacia dicha avenida. Justo por este motivo se suprime la totalidad de los estacionamientos existentes en el área de la avenida de Anaga, donde se pretende realizar el evento (entre la salida Túnel Vía Litoral y la calle República de Honduras), desde las 06:00 hasta las 15:00 horas.

Alternativas

Como rutas alternativas a los cierres indicados, para continuar/volver hacia los barrios afectados de Anaga, playa de Las Teresitas y demás, se proponen con sentido San Andrés, por avda. Marítima, avda. San Sebastián, Bravo Murillo, plaza de España y La Marina. Y por la vía Interior del Muelle y, por las Ramblas, por Reyes Católicos, Avda. de la Asunción y Rambla de Santa Cruz. Con sentido Sur, a través de las Ramblas, avda. de la Asunción y Reyes Católicos.

Rodaje de “Bajo el Volcán 2”

Desde el área de Movilidad, se informa de que por la previsión del rodaje del largometraje “Bajo un Volcán 2”, se cerrará al tráfico la calle Calvo Sotelo (Pub Enroque, a la altura del nº 5), entre las calles Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, con un cierre que durará como máximo 8 horas (en horario nocturno), comenzando a las 19:00 horas del próximo lunes, día 22 de septiembre, y finalizando a las 04:00 horas del 23 de noviembre de 2025, desviando los vehículos por vías adyacentes (calles Fernando Primo de Rivera o De Los Sueños).

De la misma manera, también estará cerrada la calle Emilio Calzadilla, entre la plaza del Patriotismo (calle Suárez Guerra y San Juan Bautista, que estará señalizada esta circunstancia en la calle La Rosa con Santa Rosalía y Suarez Guerra con El Pilar, con una afección que durará como máximo 2 horas (en horario nocturno), comenzando a las 22:00 horas y finalizando a las 00:00 horas del día 23 de septiembre, donde los vehículos no podrán circular por la calle, desviándolos por vías adyacentes.

Estacionamientos

En cuanto a la supresión de estacionamientos, en la calle Calvo Sotelo, se inhabilitan los aparcamientos en línea situados a ambos márgenes de la calle, en el tramo entre las calles Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, en el sentido de la circulación, en una longitud de 170 m., aproximadamente, desde las 16:00 horas del día 22 de septiembre hasta las 08:00 horas del día siguiente.

Mientras que en la calle Ricardo Castelo Gómez, se suprimen los estacionamientos en línea y batería situados en el lateral de la plaza de Toros y Depósito Municipal, en el tramo Horacio Nelson y Comandante Sánchez Pinto, en el sentido de la circulación, en una longitud de 140 m., aproximadamente, desde las 16:00 horas del lunes, 22 de septiembre, hasta las 08:00 horas del día siguiente.

En la calle Puerto Escondido, se suprimen los situados en línea a ambos márgenes de la calle, en el tramo entre las calles Suárez Guerra y San Clemente, en el sentido de la circulación, una vez rebasado la reserva de VMP y la isla de contenedores existente, en una longitud de 120 m., aproximadamente, desde las 16:00 horas del lunes, 22 de septiembre, hasta las 07:00 horas del siguiente día, 23 de septiembre.

Y para finalizar, se suprimen los estacionamientos en línea de la calle San Clemente, situados en el margen derecho en de la calle, en el tramo entre las calles El Pilar y Santa Rosalía, en el sentido de la circulación, en la actualidad se encuentra instalada una reserva de carga/descarga debiendo hacer uso de la misma fuera del horario señalizado, en una longitud de 35 m., aproximadamente, desde las 18:00 horas del martes próximo, día 23 de septiembre hasta las 07:00 horas del día 24 de septiembre de 2025.