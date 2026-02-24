El turismo bate todos los récords de facturación y empleo, generando uno de cada cuatro puestos de trabajo en Canarias

El sector turístico de Canarias ha puesto el broche de oro a un ciclo de éxito que no tiene precedentes en la historia del archipiélago. El año 2025 ha finalizado batiendo todos los récords registrados hasta la fecha, consolidando la recuperación y el auge del destino.

Vídeo RTVC

Aunque el ritmo de crecimiento ha comenzado a normalizarse tras la explosión de demanda posterior a la pandemia, las cifras absolutas siguen siendo impactantes.

Durante el pasado ejercicio, las islas recibieron la llegada de 18,6 millones de turistas. Este volumen de visitantes supone un aumento de 3,5 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2024.

Menos estancia, pero más gasto y calidad

El comportamiento del turista también ha mostrado cambios significativos durante este periodo récord. Se ha observado una reducción en la estancia mínima de los viajeros, pero esto no ha impedido que la rentabilidad siga al alza.

La facturación total del sector superó los 23 millones de euros, un hito impulsado directamente por el crecimiento del gasto turístico. Este aumento en los ingresos responde a que quienes visitan Canarias buscan ahora una mayor calidad en los servicios y experiencias.

Asimismo, el turismo se reafirma como el indiscutible motor económico y laboral de la comunidad autónoma. Los datos confirman que, actualmente, uno de cada cuatro trabajadores en Canarias vive directamente de este sector.

2026: El reto de la consolidación

Tras estos resultados históricos, el reto que se plantea para el año 2026 es conseguir consolidar estas cifras. Desde la organización Excelcan se muestran prudentes pero optimistas respecto al mantenimiento de la actividad.

José Miguel González, director de Consultoría del ‘Informe Excelcan’, asegura que la sintomatología indica que 2026 cerrará, como mínimo, igual que 2025. Según el experto, no se esperan mejoras ostensibles, una visión que comparte la vicepresidencia de la entidad.

José Carlos Francisco, vicepresidente de Excelcan, explica que esta estabilización es lógica dado que los años anteriores han sido excepcionalmente buenos y el objetivo ahora es mantener esos niveles de éxito.