En el conjunto del país, la compraventa de viviendas arrancó el año con 56.776 operaciones, un 7% menos que en enero de 2025

Canarias fue la comunidad autónoma en la que más cayeron las compraventas de vivienda en enero al bajar un 22,7% sobre el mismo mes del año anterior. Todo ello, mientras que las hipotecas también descendieron un 19,9%. Según datos de la ‘Estadística Registral Inmobiliaria’ del Colegio de Registradores.

Archivo RTVC.

Compraventa de viviendas

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas arrancó el año con 56.776 operaciones. Por tanto, supone un 7% menos que en enero de 2025, el mayor descenso desde junio de ese mismo año.

De igual manera, durante el mes de enero se han registrado unas 113.600 compraventas totales, con un descenso del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior, el mayor descenso desde mayo de 2024.

Por el contrario, las hipotecas han experimentado un incremento interanual del 4,1%, al constituirse 50.800 hipotecas totales. De ellas, 40.087 se han constituido sobre viviendas, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a enero de 2025.

Número de hipotecas

Con el avance de enero, se encadenan ya 19 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Desde el Colegio de Registradores han subrayado el mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas, que ha llevado a que el número de hipotecas sobre vivienda suponga el 78,9% respecto a las compraventas.