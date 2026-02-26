La compraventa de vivienda se redujo en un 4,7 % en las islas

El precio de la vivienda se incrementó un 12 % en Canarias en 2025, un 7,5 % en el territorio nacional, y batió los máximos que se registraban en 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Mientras, la compraventa de vivienda se redujo en un 4,7 % en las islas, lo contrario a España donde se incremento en un 4,4 %.

El precio de la vivienda en Canarias subió un 12 % en 2025. RTVC

En 2025, el precio medio del metro cuadrado en España alcanzó los 1.902 euros, el 7,5 % más que en 2024, y superó el máximo histórico de 2007 (1.832 euros/m²). Según los notarios, esta dinámica alcista no muestra síntomas de ralentizarse.

Canarias, entre las comunidades con mayor subida

Los precios mostraron durante el año un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales que oscilaban entre el 6 % y el 9 %.

Por tipo de vivienda, el mayor incremento lo protagonizaron los pisos, con una subida del 10,1 % hasta los 2.186 euros/m², superando igualmente los máximos de 2007. Por su parte, el precio de las viviendas unifamiliares se situó en los 1.424 euros/m², el 3,8 % más, hasta niveles similares a los de la burbuja.

El pasado año, todas las comunidades autónomas registraron subidas de precios, que crecieron a doble dígito en Murcia (14,4 %); Cantabria (14,4 %); Comunidad de Madrid (13,3 %) e Islas Canarias (12 %).

Los importes más elevados se dieron en Baleares (4.061 euros/m2); Comunidad de Madrid (3.463 euros); País Vasco (2.995 euros); Cataluña (2.323 euros) e Islas Canarias (2.177 euros).

Datos de compraventa

En 2025, el número de compraventas aumentó un 4,4 % anual hasta las 752.661 operaciones en el cómputo nacional, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 de 2007.

Las compraventas de pisos aumentaron un 2,3 % hasta las 567.564 unidades (por debajo de las cifras de 2007), mientras que las unifamiliares tuvieron una mayor subida (11,5 %) hasta llegar a las 185.097 unidades y superar el máximo histórico de hace dieciocho años.

Las operaciones subieron en todas las comunidades salvo en Madrid (-4,7 %), Canarias (-4,7 %) y Baleares (-0,4 %).

Según los notarios, la superficie media de la vivienda en España aumentó un 0,5 % interanual en 2025 hasta los 112,7 m2.

Hipotecas y subidas

Por otro lado, la concesión de préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda subió un 13,7 % en el país al cierre de 2025, un contexto marcado por el déficit de producto disponible que arrastra España para atender a una demanda creciente.

Esta problemática ha provocado un encarecimiento de los precios y ha agravado las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y más vulnerables. El número total de préstamos hipotecarios durante el año fue 389.090 y la cuantía promedio se incrementó un 11,8 % hasta los 173.989 euros.

Las hipotecas para adquirir una casa crecieron en todas las comunidades y las subidas más significativas se dieron en Extremadura (21,2 %); Asturias (18,7 %) y Castilla-La Mancha (18,7 %).