Canarias se proclamó campeona por Federaciones por delante de Madrid y Andalucía en la modalidad de Grappling (sin kimono)

Canarias conquista cinco oros, dos platas y ocho bronces en el Campeonato de España de Grappling 2026

La delegación canaria volvió a destacar en el segundo capítulo del Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026, que acoge el archipiélago por primera vez en su historia, con la conquista de quince medallas, cinco de oro, dos de plata y ocho de bronce en las finales sin kimono y cuarenta y una medallas, veintidós de oro, nueve de plata y diez de bronce en las categorías sub15, sub 17, sub 20 y veteranos con kimono.

Las gradas del Gran Canaria Arena se poblaron de miles de aficionados que vibraron, como nunca, de los más de 350 combates desplegados en los seis tapices oficiales donde el medio millar de deportistas derrochó talento, esfuerzo y deportividad.

Los ganadores

Se bañaron en oro Giovani Suárez (66kg), Daniela Santana (71kg), Alejandro José Reyes (58kg), Pedro Jacinto García (100kg) y Avelino Santos (71kg), quien dio la campanada al superar al tres veces campeón del Mundo, Iker Cámara. Por su parte, Fernando Rosa Calderón Suárez (77kg) y Anabel Pérez (64kg) se proclamaron subcampeonas de España. El bronce recayó en David Mirabal (100kg), Héctor Olivares (130kg), Kevin Martín (71kg), Juan Manuel Suárez (84) y Francisco Sánchez (84kg) y Jonatan Santana (92 kg), Minerva Montero (58kg) y Aiilín Santana (90kg).

Tres días de Grappling

La prestigiosa cita deportiva congregó, en tres eléctricos días, a más de mil participantes procedentes de ciento veinte clubes de todos los rincones del territorio nacional, una cifra pocas veces vista en competiciones de ámbito nacional en cualquier modalidad deportiva y coronará a nada menos que 172 campeones nacionales.

De la presente edición del campeonato saldrán los representantes españoles para las próximas competiciones internacionales previstas para los meses de mayo y junio.

Éxito sobre el tatami

El promotor, entrenador y luchador, Julio Santana, es uno de los organizadores de un evento que está saliendo a pedir de boca con un alto nivel de competición, una notable respuesta de aficionados y una reconocida capacidad organizativa y logística:”Ha sido una jornada muy dinámica, rápida y espectacular con grandes combates por la mañana en Grappling GI y por la tarde con el Grappling como indiscutible protagonista con las finales. Esperamos seguir sumando medallas y llegar al tope en esta histórica edición que se disfruta en nuestra tierra”, señaló.