Un informe del Ministerio de Vivienda avala que el parque de vivienda es de 558.773 en Las Palmas y 543.425 en Santa Cruz de Tenerife

Canarias cuenta con 1,1 millones de viviendas y hay 30.055 nuevas sin vender.

Canarias contaba con 1.102.198 viviendas al término de 2025, un 0,3 % más que el año anterior, de las que 30.055 son nuevas aún sin vender, un 2,4 % más, según un informe publicado este jueves por el Ministerio de Vivienda.

Por provincias, el parque de vivienda en las islas se reparte de esta manera: 558.773 en Las Palmas y 543.425 en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a su uso, 855.022 de las viviendas contabilizadas por el Ministerio en Canarias son vivienda principales y 260.001, no principales.

De las 30.055 viviendas nuevas sin vender registradas en el archipiélago, 11.267 están en Las Palmas y 18.788 en Santa Cruz de Tenerife, que es la séptima provincia española con mayor stock, con el 4,15 % de todas las viviendas nuevas disponibles en España.

27 millones de viviendas en España

Al cierre de 2025, España rozó los 27,1 millones de viviendas, apenas el 0,3 % más que un año antes (94.791 unidades más), y contabilizó 452.670 viviendas nuevas sin vender, cerca de un 6 % menos que un año antes (5,7 %), su primera caída tras dos años sin absorción.

El pasado año se contabilizaron 27.099.556 viviendas en España, de las que más de un 72 % eran principales, 19.571.428; y las 7.528.128 restantes no principales. Con respecto a un año antes, el volumen de viviendas principales se incrementó en 2025 en 293.371 unidades, mientras que las no principales disminuyeron en 198.580.

España superó por primera vez los 27 millones de viviendas a cierre de 2024, tras registrar un 0,3 % más que un año antes (102.322 unidades más).

Demanda creciente

Sin embargo, el país sufre una escasez de vivienda disponible para hacer frente a una demanda creciente, lo que está tensionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente de los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Durante el pasado año, el mayor volumen se registró en Andalucía, con 4.763.651 viviendas; Cataluña, con 3.981.693; Comunidad Valenciana, con 3.332.698; y la Comunidad de Madrid, con 3.054.762. Desde que en 2001 arrancó la serie histórica de esta estadística, con 21.033.759 unidades, el parque de viviendas en España ha aumentado casi un 29 %.

Tres años más tarde desde el inicio de la serie histórica, en 2004, el parque superó los 22 millones de unidades. Dos años más tarde, en 2006, alcanzó los 23,4 millones; y doce meses después, en 2007, se registraron por primera vez 24 millones de viviendas; cifra que superó los 25 millones tres años más tarde.

Pese a los rápidos incrementos que se dieron hasta esos años, pasaron doce años hasta que el parque de viviendas superase, en 2023, los 26 millones; y no fue hasta 2024 cuando esta cifra superó los 27 millones de unidades por primera vez.

Disminuye tras dos años el ‘stock’ de vivienda nueva sin vender

A 31 de diciembre de 2025, España contaba con un ‘stock’ de viviendas nuevas sin vender de 452.670, casi el 6 % menos que un año antes. El pasado año la cifra de viviendas nuevas sin vender se redujo en 2.610 unidades respecto a 2024.

Entre 2010 y 2022 se absorbió ‘stock’ acumulado, siendo el ritmo de absorción muy lento desde 2019, y en 2025 volvió a reducirse esta cifra tras dos años sin absorción. Las viviendas de obra nueva sin transmitir representan el 1,7 % del total del parque de viviendas existente.

Más del 60 % del ‘stock’ nacional de 2025 se acumuló en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Por otra parte, Navarra, Cantabria y Extremadura presentaron un ‘stok’ nulo mientras que, País Vasco, Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla fueron las ciudades y comunidades autónomas con menor porcentaje acumulado sobre el total nacional, inferior al 2 %.

Las provincias con mayor excedente sobre el ‘stock’ nacional se sitúan en la costa mediterránea, así como Madrid, Toledo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Madrid y Barcelona, que están entre las provincias con mayor nivel de ‘stock’ sobre el total nacional, aglutinaron sin embargo gran volumen de la construcción en comparación con otras provincias.

Entre las zonas con mayor ‘stock’ sobre el parque de viviendas se sitúan algunas provincias de interior como Toledo, La Rioja, Ciudad Real, Lleida y Teruel. Otras de la costa mediterránea como Castellón, Almería y Girona, además de Santa Cruz de Tenerife.

Desde que arranca la serie histórica en 2005, el mayor excedente de vivienda nueva sin vender se alcanzó en 649.780 en 2009, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A partir de ahí cayó hasta 2023, cuando este volumen aumentó, al igual que lo hizo en 2024.