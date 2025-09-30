Canarias despliega un dispositivo contra la violencia hacia niños y niñas

El dispositivo ya está en marcha y combina un marco normativo actualizado con protocolos en todos los ámbitos en los que se atiende a menores, recursos especializados y formación para profesionales que tratan con ellos y ellas

El Gobierno de Canarias ha presentado este martes en la Comisión parlamentaria el refuerzo de su estrategia para prevenir, detectar y atender la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes. El dispositivo, ya en marcha, combina un marco normativo actualizado, protocolos operativos en los ámbitos sanitario, social, judicial y deportivo, recursos especializados y una formación masiva a profesionales y entornos de referencia.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Candelaria Delgado presenta en Comisión parlamentaria el dispositivo contra la violencia hacia niños y niñas

Métodos, datos y resultados

“Ni propaganda ni resignación: método, datos y resultados”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, para definir este proyecto. “Nuestro sistema ya opera: detecta antes, actúa mejor y repara con dignidad, evitando la victimización secundaria. Llegamos antes a los niños y niñas y acompañamos a sus familias desde el primer minuto”, señaló.

El despliegue tiene vocación de consolidar la aplicación en Canarias de la LOPIVI y de la Estrategia estatal 2023–2030. La idea es que esté alineado con el anteproyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia —actualmente en información pública—. Se pretende así que dote de estabilidad jurídica a un servicio de protección integral incluido en el Catálogo del Sistema Público de Servicios Sociales. Este servicio articula la prevención, la detección precoz, la protección, la reparación y el buen trato, con indicadores de seguimiento y mejora continua.

Canarias avanza también en la implantación en el dispositivo del modelo Barnahus, que significa «Casa de los niños y las niñas»

Protocolos en sanidad, igualdad y deporte

En el ámbito sanitario, el protocolo específico para violencia en infancia y adolescencia estandariza circuitos de identificación, registro, derivación y atención especializada.

En cuanto a igualdad, el protocolo interinstitucional de coordinación agiliza la comunicación entre servicios sociales, sanidad, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad y justicia.

Y en el deporte, la comunidad autónoma ha aprobado el Protocolo para la protección en el ámbito deportivo (BOC 30/07/2025) y ha puesto en marcha el espacio colaborativo 4P Entorno Deportivo Seguro para acompañar a clubes y federaciones en su implantación.

Formación en el deporte

La formación es una de los elementos fundamentales del plan. Hasta la fecha se ha capacitado a cerca de 800 profesionales en detección y actuación integral.

En el ecosistema deportivo, Canarias cuenta ya con 719 delegadas y delegados de protección, 450 entrenadoras y entrenadores, 264 árbitras y árbitros y más de 200 familias han completado itinerarios específicos que aterrizan el protocolo en la práctica diaria.

“El deporte deja de ser un punto ciego”, subrayó la consejera. “Hemos instalado referentes visibles en clubes y federaciones, con normas y formación acreditada. Hoy cualquier niño o niña sabe a quién acudir y cualquier adulto sabe cómo actuar”.

Terapia

Para asegurar una atención sin daño, el Gobierno mantiene operativos el programa terapéutico para menores víctimas y sus familias y el programa Alondra de intervención comunitaria y apoyo familiar.

Además, los Centros de Crisis 24 horas atienden de forma gratuita, confidencial y especializada las violencias sexuales, ofreciendo respuesta inmediata también a adolescentes a partir de 16 años y orientación a su entorno.

En la justicia

En paralelo, Canarias avanza también en la implantación del modelo Barnahus. Esta palabra significa «Casa de los niños y las niñas». Es un modelo de atención integral y multidisplinar para la infancia y adolescencia víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia.

Su aplicación en Canarias cuenta con una hoja de ruta autonómica: espacios amigables, equipos multidisciplinares y una entrevista única válida para el procedimiento judicial.

“Con Barnahus evitamos que un menor repita su relato una y otra vez”, explicó la consejera. “Un solo espacio, una entrevista forense y todos los servicios coordinados: justicia más humana y pruebas más sólidas”.

Sensibilización

El plan se completa con acciones de sensibilización dirigidas a familias, centros educativos, entidades sociales y ciudadanía, entre las que destaca la campaña ¡No guardes silencio!. También con proyectos de participación infantil como La Voz de la Infancia, que incorpora de forma estructurada las opiniones de los chicos y chicas a la mejora de los servicios de protección.

“Proteger a la infancia no admite atajos ni ruido”, concluyó la consejera. “Proponemos consenso para el piloto Barnahus, un Pacto por el Deporte Seguro y culminar la nueva Ley Canaria de Infancia. La prioridad es clara: prevenir, detectar y actuar a tiempo en todo el Archipiélago”, concluyó.