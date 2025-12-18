El Gobierno de Canarias apuesta por reducir la burocracia y reforzar la formación y el empleo, en un contexto en el que 137.000 personas tienen alguna discapacidad

En Canarias residen actualmente unas 137.000 personas con algún tipo de discapacidad, un colectivo en el que el Ejecutivo autonómico ha centrado parte de su acción social. Entre las principales líneas de trabajo se encuentra la reducción de los trámites burocráticos a los que estas personas deben enfrentarse para gestionar su documentación y acceder a recursos y servicios.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado que, a día de hoy, el Gobierno de Canarias ha aprobado una inversión de 1.100 millones de euros destinada a políticas dirigidas a las personas con discapacidad.

Delgado realizó estas declaraciones durante su participación en un foro organizado por el grupo Prensa Ibérica–El Día, centrado en la accesibilidad y la discapacidad en el Archipiélago.

Centro de Formación de Afedes

El encuentro coincidió con la inauguración del nuevo Centro de Formación de Afedes en el norte de Tenerife, un espacio que busca acercar oportunidades formativas y laborales a la población de la comarca.

Canarias destina 1.100 millones de euros para mejorar la atención y la accesibilidad de las personas con discapacidad. RTVC

“Este local ha llegado para que la comarca tenga un espacio y para que las personas tengan de verdad mejores oportunidades, sin necesidad de desplazarse a Santa Cruz para hacer un curso”, destacaron durante el acto.

El nuevo centro está orientado tanto a quienes desean emprender por cuenta propia como a quienes buscan incorporarse al mercado laboral, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial local.

Demanda de empleo existente

Desde Afedes se subrayó la importancia de una formación adaptada a las necesidades reales del mercado laboral, conectando la oferta formativa con la demanda de empleo existente.

“La mejor política social es tener un empleo”, se recalcó durante la inauguración, poniendo en valor la colaboración estrecha entre Afedes y las administraciones públicas. La entidad ofrece formación en áreas como nuevas tecnologías, informática, agricultura ecológica, comercio y diseño de páginas web, ámbitos con alta demanda en la actualidad.

Afedes cuenta con una trayectoria de 25 años dedicada a la formación y la inserción laboral, principalmente de personas en riesgo de exclusión social, consolidándose como un referente en el norte de Tenerife en materia de empleo y cohesión social.