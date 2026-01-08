La convocatoria de subvenciones a programas de inserción fomenta la contratación de personas desempleadas en proyectos de interés general y social en Canarias

Canarias destina cuatro millones de euros a programas de inserción laboral para 2026. Europa Press

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria anticipada de subvenciones destinadas al desarrollo de programas de inserción laboral para el año 2026, con una inversión total de cuatro millones de euros.

Las ayudas, recogidas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), están dirigidas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y tienen como objetivo fomentar la contratación de personas desempleadas para la ejecución de servicios de interés general y social.

Los proyectos tendrán una duración máxima de diez meses y permitirán contrataciones a tiempo completo o parcial, con una jornada mínima del 75%.

Solicitudes en el mes de febrero 2026

Como medida de impulso a la inclusión, el 30% del presupuesto, equivalente a 1,2 millones de euros, se reservará a proyectos que incorporen al menos un 70% de personas trabajadoras con discapacidad. El programa cubrirá íntegramente los costes salariales y de seguridad social, facilitando a las entidades la correcta ejecución de las iniciativas.

Las solicitudes deberán presentarse de forma exclusivamente electrónica durante todo el mes de febrero de 2026 por entidades inscritas en el Registro de solicitantes del Servicio Canario de Empleo.

El importe máximo por entidad se ha fijado en 300.000 euros para garantizar una distribución equilibrada de las ayudas en el conjunto del Archipiélago.