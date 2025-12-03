Canarias celebra el Día Internacional de la Discapacidad

Varios municipios de Canarias han organizado actos para promover y visibilizar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad

Este miércoles se celebra el Día Internacional de las personas con Discapacidad, El objetivo de esta conmemoración es promover y visibilizar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. En Canarias, se celebra en sus distintos municipios.

Alumnado participa en un taller de deporte adaptado junto a jugadores en silla de ruedas en la Plaza de la Música en la capital grancanaria.

Las Palmas de Gran Canaria avanza en valores democráticos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha celebrado unas jornadas de sensibilización sobre la discapacidad dirigidas a alumnado de Ciclos Formativos. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Las Palmas de Gran Canaria avanzamos en valores democráticos”. Las actividades han tenido lugar en el espacio municipal “La Plaza”, ubicado en la Plaza de la Música.

La concejala de Participación Ciudadana, Betsaida González, ha explicado que “han participado en unas jornadas denominadas Escuela Inclusiva, que nacen fruto de una subvención del Cabildo de Gran Canaria vinculada al proyecto Las Palmas de Gran Canaria avanzamos en valores democráticos. Con esta iniciativa hemos querido inculcar al alumnado de la ciudad valores democráticos en materia de discapacidad, de la mano de distintas entidades y asociaciones que trabajan en el ámbito del deporte y la discapacidad, acercando a los chicos y chicas las distintas realidades”.

En el transcurso de la mañana se ha desarrollado la Jornada de Sensibilización sobre la Discapacidad “Comunidad para tod@s”, dirigida a alumnado de Ciclos Formativos y a la ciudadanía. Han participado estudiantes del IES Tony Gallardo, IES Schamann e IES Pérez Galdós, con más de un centenar de jóvenes de entre 16 y 20 años de los ciclos de Atención a Personas en Situación de Dependencia, Mediación Comunicativa y Animación Sociocultural.

En el entorno de la Plaza de la Música se han instalado diversos espacios dinamizados por entidades como la Federación Canaria de Deporte Adaptado, la Asociación Infinity, Funcasor, Paz desde el Deporte o el deportista Adolfo Santana, campeón de Canarias de tiro con carabina.





Los Realejos en Tenerife une a once asociaciones

También en Tenerife, el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la concejala de Discapacidad, Macarena Hernández, presentaron ‘Los Realejos se une’, la programación con la que este martes 2 y miércoles 3 de diciembre se conmemora en el municipio el Día Internacional de la Discapacidad con un conjunto de acciones para la visibilización de las once asociaciones de este ámbito con sede en la localidad.

Detalló Macaren Hernández que las entidades referidas son Milenio. Asociación de Personas con Discapacidad – Los Realejos, Asociación Española Contra el Cáncer AECC, AFATE, ADT Asociación para la Diabetes de Tenerife, FASICAN, APANATE, ACEIIO, Parkinson Tenerife, Teidela, Visión Azul Autismo y AFANES Canarias.

Los Realejos une a once asociaciones para visibilizar la discapacidad.

A las 11.00 horas saldrá la marcha ‘Juntos por la discapacidad’ desde el CEIP Pérez Zamora, con alumnado de este centro y del CEIP Agustín Espinosa e IES Realejos. Al paso de esta marcha por los exteriores del Ayuntamiento de Los Realejos, a las 12:00 horas, se procederá a la lectura del manifiesto y al izado de la bandera por la Discapacidad, en esta ocasión a cargo de la asociación ACEIIO.

Gala en Ingenio: “A través de mis ojos”

‘A través de mis ojos’ nació con el propósito de visibilizar y poner en valor el patrimonio y la memoria de Ingenio mediante las vivencias de las personas mayores y de quienes forman parte del Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual de la Villa de Ingenio. De hecho, este proyecto intergeneracional, que empezó a andar coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, culminará ahora su ciclo en una fecha igualmente significativa: el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Así, la gran gala ‘A través de mis ojos’ tendrá lugar este miércoles en el teatro del Centro Cultural Federico García Lorca a las 19:00 horas. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, se acercó ayer a ver los ensayo para compartir impresiones con la presentadora, Thania Gil, así como con el equipo responsable de la organización, en un acto impulsado por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Turismo que dirige Rubén Cruz, también presente en la sesión preparatoria.

San Bartolomé de Tirajana, punto de encuentro

Por otro lado, el Parque de San Fernando de Maspalomas acogió este martes el III Encuentro Insular con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una celebración que volvió a convertir el municipio en punto de encuentro para cerca de un millar de participantes procedentes de toda Gran Canaria, duplicando en esta edición la participación respecto a años anteriores.

Más de cuarenta centros ocupacionales, CADI, centros educativos y entidades sociales participaron en la cita, que también contó con catorce stands de organizaciones, talleres y proyectos vinculados a la inclusión.

Además, la jornada arrancó con un pasacalle de bienvenida y continuó con talleres permanentes de creatividad, deporte adaptado, ocio inclusivo y actividades diseñadas para fomentar la interacción entre todas las personas participantes. El ambiente festivo se mantuvo durante toda la mañana y culminó con la actuación del artista canario Pepe Benavente, muy celebrado por los asistentes.