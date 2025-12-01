El 35% de las personas con discapacidad está trabajando

Proyectos impulsados por la Fundación Hospitalarias han conseguido la inserción laboral de personas con discapacidad en Tenerife

Informa: Patricia G. Ventura/Verónica Hernández.

El 35% de las personas con discapacidad ha conseguido trabajo. La inserción en el mercado laboral ha crecido en los últimos años aún así la tasa de ocupación es más alta entre los que no tienen ninguna discapacidad.

Nueve personas con discapacidad han conseguido su primer trabajo con la Fundación Hospitalarias Tenerife.

Desde la Fundación Hospitalarias Tenerife con el proyecto «Empleo con apoyo» han conseguido trabajo para 9 personas. Ofrecen acompañamiento y asesoramiento hasta que son contratados por las empresas.

Unidades facilitadoras de empleo

«El paso más difícil es que las empresas confíen en que puedan desarrollar su labor de manera eficaz», asegura, Nayra B. Díaz, Coordinadora Orientadora Unidad Facilitadora de Empleo Inclusivo. La unidades facilitadoras de empleo acompañan a las personas con discapacidad durante todo el proceso.

La Fundación Hospitalarias Tenerife se centra en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Desde hace tres meses, Daniel con 24 años, trabaja en una empresa de limpieza, una oportunidad laboral que le permite contar con sus primeros ingresos y le facilita su autonomía.

Desde la Fundación piden un cambio de mirada de la sociedad hacia la discapacidad para que den más posibilidades de integración a las personas con discapacidad.



