El proyecto de APROSU ha conseguido la integración laboral de 35 personas con discapacidad intelectual en Las Palmas de Gran Canaria

APROSU trabaja en Las Palmas de Gran Canaria facilitando la integración de los colectivos con discapacidad. Imagen de Freepik.

La Asociación APROSU presenta el proyecto «Yo sumo en comunidad» con el que ha conseguido dar trabajo a 35 personas con discapacidad intelectual en Las Palmas de Gran Canaria.

Algunos de esos empleos están relacionados con el mantenimiento del entorno, como el que han puesto en marcha en la Vega de San José. Durante un año, varias entidades han facilitado trabajo a algunos de sus usuarios.

Crear una red de apoyo

‘Yo sumo comunidad’ ha creado una red de apoyo en el entorno próximo de las personas con discapacidad intelectual. Esta iniciativa se desarrolla de julio a diciembre y ha contado con una ayuda de 40.000 euros del Gobierno regional.

Según la gerente de APROSU, Carmen Delia Arencibia, “apuestan por la participación en diferentes actividades como en el cuidado del medioambiente del barrio o el voluntariado en albergues de animales».

Para el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, «la importancia de este tipo de iniciativas buscan no solo ofrecer una atención especializada a este colectivo, sino ir un paso más allá, dotándolo de las competencias y las habilidades necesarias de cara a potenciar su autonomía».