La provincia de Las Palmas cuenta con 939.211 personas con derecho a voto y la de Santa Cruz de Tenerife, con 927.138. El censo electoral podrá consultarse del 12 al 19 de octubre

Más de 191.000 canarios residentes en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones / RTVC

Canarias cuenta con 1.866.349 electores para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De ellos, 939.211 corresponden a la provincia de Las Palmas y 927.138 a la de Santa Cruz de Tenerife, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, más de 38,7 millones de personas podrán votar en estos comicios. De ellas, alrededor de 1,6 millones podrán hacerlo por primera vez, al haber cumplido 18 años desde las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023.

Más de 1,86 millones de electores en Canarias

La provincia de Las Palmas registra 872.976 electores residentes en España y 66.235 que viven en el extranjero. En Santa Cruz de Tenerife, la cifra asciende a 802.038 residentes en España y 125.100 electores en el exterior.

En total, 191.335 electores canarios residen fuera de España, de acuerdo con las cifras del censo electoral.

El censo se podrá consultar del 12 al 19 de octubre

Las personas con derecho a voto podrán consultar sus datos censales entre el 12 y el 19 de octubre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Quienes residan en el extranjero podrán hacerlo en los consulados.

Durante ese plazo también se podrán presentar reclamaciones para corregir posibles errores. El trámite podrá realizarse por internet, a través de la sede electrónica del INE con identificación mediante Cl@ve, o presencialmente en los organismos habilitados.

Las tarjetas censales llegarán en noviembre

A partir del 2 de noviembre, la Oficina del Censo Electoral enviará las tarjetas censales. Estos documentos informan a cada elector del colegio electoral y la mesa en la que le corresponde votar el 29 de noviembre.