Canarias presume del liderazgo turístico en la Feria Internacional del Turismo de Madrid

Los reyes Felipe y Letizia han visitado este jueves el pabellón de Canarias en la inauguración oficial de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur) 2026, donde han sido recibidos por las autoridades canarias con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, otras autoridades del Ejecutivo y presidentes y presidentas de los cabildos insulares.

Informa RTVC.

Fitur se convierte un año más en un escenario importante desde el punto de vista de la promoción del Archipiélago que se refuerza con la visita de los reyes, en especial, en una edición en la que Canarias aterriza con cifras récord en número de visitantes, más de 18,5 millones de turistas en 2025, y en gasto turístico, con 23.000 millones de euros, una riqueza que, según señaló este miércoles el presidente canario, se debe distribuir entre la población».

Además de la promoción en la propia feria, Canarias cuenta con una agenda de trabajo para dar a conocer las islas como destino gastronómico y los productos agroalimentarios y gastronomía.

Los reyes visitan el stand de Canarias en Fitur. EFE

La 46ª Feria Internacional del Turismo es un punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, que esta edición contará con México como país invitado.

Acuerdan incorporar la web de Lanzarote al portal del destino



Turismo de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han acordado la integración de la web de la isla en el portal oficial del destino a través de un convenio de colaboración para avanzar en un modelo de promoción turística digital más coordinado, donde los contenidos de Lanzarote se integrarán de forma ordenada y coherente en holaislascanarias.com.

En este sentido, la consejera regional del área, Jessica de León, y el presidente de la Institución insular, Oswaldo Betancort, rubricaron el convenio de colaboración en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

«Seguimos avanzando en un modelo de colaboración público-pública para lograr una promoción más eficiente, consolidando holaislascanarias.com como eje del ecosistema digital turístico del archipiélago y como una herramienta clave para ofrecer al visitante información clara, accesible y de calidad sobre cada una de nuestras islas», aseguró De León.

Con este acuerdo, Lanzarote se suma a El Hierro, Fuerteventura, La Palma y La Gomera, que ya se encuentran integradas en el portal, consolidándose así una estrategia promocional común que respeta la identidad de cada destino insular y mejora la experiencia del visitante.