Canarias encara el sábado entre calor, calima y viento

La AEMET activa avisos en todas las islas, mientras la Península se prepara para lluvias y tormentas intensas en el norte

Calor, polvo en suspensión y rachas de viento marcan este sábado en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por altas temperaturas y polvo en suspensión en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, con temperaturas máximas de 36ºC. por temperaturas de hasta 36 ºC.

Imagen de archivo de calima en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria y el Puerto de Las Palmas | Europa Press

En Gran Canaria se esperan cielos poco nubosos al amanecer, con nubes medias y altas durante el día. La calima afectará sobre todo a medianías y cumbres, aunque remitirá con el paso de las horas. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa las temperaturas entre 24 ºC de mínima y 30 ºC de máxima. En zonas del interior norte, el descenso será más notable, aunque seguirá siendo insuficiente para aliviar el bochorno.

Lanzarote y Fuerteventura registrarán un panorama similar, con polvo en suspensión que disminuirá por la tarde. En ambas islas el calor superará los 34 ºC en zonas orientadas al sur y al este.

La AEMET advierte que los 34 ºC podrían alcanzarse también en áreas bajas del archipiélago, especialmente en vertientes sur y oeste.

Viento intenso

El viento soplará de componente norte, con intervalos de fuerte en cumbres y laderas expuestas. No se descartan rachas muy intensas en el noroeste, la dorsal y las vertientes este y oeste durante las horas centrales.

La combinación de calor, calima y viento fuerte mantiene a la población en alerta. Las autoridades recomiendan hidratarse bien, evitar actividades físicas al aire libre en las horas más cálidas y prestar atención a los avisos oficiales.

Tormentas en la Península

Mientras Canarias lidia con la calima, el panorama es distinto en la Península. Una vaguada atlántica provocará tormentas intensas en el norte, con especial incidencia en Navarra, Huesca y Zaragoza, donde la AEMET activa avisos naranjas por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado.

Otras provincias como La Rioja, Álava, Burgos, Soria, Cantabria y Asturias también afrontarán chubascos y descargas eléctricas. El descenso de temperaturas se notará en buena parte del interior peninsular, aunque el Guadalquivir rozará los 36 ºC.

Contrastes en el mapa

El contraste entre territorios es claro: tormentas en el norte peninsular y calor extremo en Canarias y el sur. Baleares y Levante mantendrán temperaturas estables, aunque la humedad aumentará la sensación de bochorno.

La jornada se perfila complicada para viajar o planificar actividades al aire libre. La recomendación de la AEMET es clara: seguir de cerca los avisos y adaptarse a un sábado marcado por extremos climáticos.