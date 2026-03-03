Canarias, región sensible a la ciberdelincuencia y piratería digital

El jefe superior de la Policía de Canarias asegura que el archipiélago es especialmente sensible a la ciberdelincuencia y la piratería digital

Canarias «tiene una posición geoestratégica» que favorece la ciberdelincuencia y los delitos contra la propiedad intelectual, ha afirmado el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, en el marco de un seminario en el que participan una veintena de expertos de Europa.

Gómez ha apuntando que el encuentro tendrá una aplicación operativa casi inmediata, ya que se basa en el «trabajo de especialistas» que hacen una intensa labor de monitorización de servidores en países vecinos, como Marruecos

«El ejemplo más claro son los partidos de fútbol en los que hay la emisión de una piratería», pues se defrauda a los consumidores europeos que «pagan religiosamente por tener un servicio de calidad», ha advertido.

Falsificaciones a través de redes sociales

Durante el encuentro se aborda también la «cantidad de páginas web y a través de Telegram y de Instagram que están ofreciendo supuestamente marcas y que hacen pasar determinados productos por auténticos cuando son totalmente falsos«.

Así lo ha confirmado el jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual y Industrial de la Comisaría General de Policía Judicial, José Luis Gómez Vidal, que expondrá las «herramientas de software que se van desarrollando por diferentes empresas y también por la Policía para el ciberpatrullaje en línea, en una colaboración público-privada muy importante».

Se trata, ha dicho, de «profundizar en la investigación de este tipo de delitos y adelantarnos a las estructuras ilegales de televisión y de piratería digital y de falsificación en línea» porque, como ha adelantado «hay mucho hábito nuevo de consumo, sobre todo de falsificaciones, a través de redes sociales«.

Las investigaciones realizadas a través de Internet profundizan en determinados perfiles de redes sociales en Instagram, TikTok o lugares donde se comercializan este tipo de productos falsos o de piratería digital para «intentar identificar quiénes son las personas que están detrás, cómo monetizan este tipo de delito y conocer las estructuras ilegales del crimen organizado, que en muchas ocasiones, son los que están financiando toda esta actividad».

La piratería «normalmente sigue una estructura piramidal» que está ubicada en todos los países con servidores en diferentes lugares del mundo y cuenta con «un conjunto de personas denominadas reseller o revendedores, que son los que van repartiendo la señal hasta que llega a los usuarios finales».

Peligros de la piratería

Ese tipo de actividad está contemplada en el Código Penal con sanciones que van desde penas de multa o meses de prisión hasta años de cárcel, en función de la responsabilidad de la persona y el cargo que tenga en la organización, ha detallado.

Uno de los problemas más importantes en este tipo de delitos, como ha subrayado Gómez Vidal, es que «al acceder a páginas web ilegales, tienen una puerta abierta a tu ordenador o a tu dispositivo electrónico» con capacidad para introducir cualquier tipo de malware que «robe datos o lleve a la víctima al phishing«.

Tal y como ha advertido, «cuando le damos permiso a un archivo informático o nos descargamos alguna aplicación para instalarla en nuestro móvil y consumir piratería, muchas veces le estamos dando permiso sobre nuestros dispositivos electrónicos para que puedan realizar en ellos cualquier tipo de actividad».