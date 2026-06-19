Thais Henríquez, Jacqueline Díaz, Manuel Pablo García y Silvia Navarro protagonizan el programa de este sábado a las 12:30 horas

‘Canarias es Deporte’ afronta el penúltimo programa de la temporada este sábado, a partir de las 12:30 horas, con una entrega que reunirá grandes historias de superación, talento y trayectoria deportiva. El espacio ofrecerá reportajes y entrevistas protagonizadas por figuras destacadas del deporte canario y nacional.

La exnadadora olímpica Thais Henríquez será una de las protagonistas de la jornada. Doble medallista olímpica con la selección española de natación sincronizada, Henríquez repasa una carrera marcada por la exigencia, el sacrificio y la alta competición. El reportaje, elaborado por Natalia Cuéllar, pone el foco en su actual labor como mentora y formadora de deportistas, donde trabaja el rendimiento desde la preparación mental.

El programa también viajará hasta el municipio tinerfeño de El Rosario para conocer a Jacqueline Díaz, una joven promesa del muay thai de tan solo 11 años que ya cuenta con cuatro títulos en su palmarés, entre ellos un campeonato del mundo. La pieza, firmada por Elena González, muestra el día a día de la deportista y el trabajo que desarrolla junto a su entrenador, Nausé Trujillo.

Además, ‘Canarias es Deporte’ entrevistará a Manuel Pablo García, exfutbolista de la UD Las Palmas, del Deportivo de La Coruña y de la selección española. Actualmente al frente del filial del conjunto gallego, analizará la evolución de jóvenes talentos como Yeremay Hernández y reflexionará sobre las características que distinguen históricamente al futbolista canario.

Thais García y Manuel Pablo protagonizan este domingo ‘Canarias es deporte’

Otro de los contenidos destacados será un reportaje dedicado al mugendo, un arte marcial moderno que combina técnicas del kickboxing y el karate y que está experimentando un notable crecimiento en Canarias, especialmente entre mujeres que lo practican también como herramienta de defensa personal. La pieza ha sido realizada por Diana Guiambona.

El programa cerrará con una entrevista a Silvia Navarro, una de las grandes referentes del balonmano español. La histórica portera del Rocasa Gran Canaria, recientemente campeona de la Liga Guerreras, repasará una trayectoria deportiva de primer nivel tras anunciar su retirada de las pistas después de una carrera marcada por los éxitos tanto en su club como en la selección española.