Rituales de sanación y Tarot Mexicano en ‘El Alpende’

El magacín de La Radio Canaria emite este sábado a las 06:00 horas un programa sobre rituales de sanación y tarot adivinatorio utilizados por los pobladores prehispánicos de México

La multiculturalidad y la defensa de las raíces vuelven a ser el motor del próximo viaje radiofónico de ‘El Alpende‘, de La Radio Canaria. El programa emite este sábado a las 06:00 horas, y en redifusión el domingo a las 17:00 horas, una edición dedicada a los códigos ancestrales mexicanos.

Leny González, directora y presentadora de ‘El Alpende’, asegura que esta edición del programa «tendrá una atmósfera tan emotiva como rigurosa, conectará las Islas Canarias con París, y con el corazón latente de México, para presentar un proyecto que está revolucionando el panorama de la la sanación holística internacional», avanza González.

Leny González dirige y presenta ‘El Alpende’, en La Radio Canaria

El espacio contará de nuevo con la participación de Ayni Ruiz, una profesional polifacética que encarna el espíritu transfronterizo. Mexicana de nacimiento, reside en París, donde ejerce como sanadora profesional, chamana, coach y especialista certificada en psiquiatría transcultural.

Ruiz compartirá su conocimiento sobre el Tarot de Sanación Mexicano, una herramienta terapéutica y artística que los antiguos pobladores de México utilizaban como vehículo para sanar el corazón, el cuerpo y el espíritu. Este tarot forma parte, hoy en día, de la medicina tradicional mexicana.

El Espejo del Alma

Ayni Ruiz presenta su proyecto, denominado El Espejo del Alma, como una propuesta alejada de la adivinación convencional. «En realidad, se trata de una reinterpretación contemporánea desde lo ancestral que integra simbología universal y códices sagrados desde la cosmovisión mexicana», explica Leny González.

El Tarot Mexicano era practica habitual entre la población prehispánica de México. Hoy día, es fuente de consulta para la Psicología Cultural

Ruiz utiliza ilustraciones basadas en el arte del códice azteca ancestral creadas por Gerardo Carcano, Karkass, a las que se suman los textos de Maja Carcano Lorenzetti W. Arlene. «Se vale de la ayuda de un mazo que funciona como puente vibrante y es la propia persona que realiza la consulta quien averigua la raíz de su malestar», añade González.

Prácticas ancestrales

‘El Alpende’ desvelará en esta entrega algunas prácticas ancestrales mexicanas que siguen siendo de uso frecuente, como la Tirada de Tres Cartas, un diagnóstico de salud integral basado en tres centros de energía prehispánicos.

El Tonalli se relaciona con la sanación de la mente; el Teyolía, con el bienestar del corazón y la memoria emocional; y el Ihíyotl, con la sanación de las vísceras, especialmente el hígado, y las fuerzas inconscientes.

También era frecuente portar un Amuleto Protector, que solía materializarse en una carta utilizada como «escudo energético» para garantizar una evolución espiritual saludable.

Otro de los rituales era El Despertar Sutil, una práctica que consistía en utilizar el tarot al amanecer, justo en la frontera entre el Nahualli (sueño) y el Tonal (vigilia).

Cartas del Tarot Mexicano

Lo ancestral a ritmo de tango

Sanación holística y música se dan la mano en este proyecto, que tiene en la otra cara de la moneda al grupo de tango argentino Patricio Bonfiglio & El Sindicato Milonguero. El Alpende acercará a la audiencia de La Radio Canaria dos de sus temas: Pidiendo aire y Milonga.

Como broche final, y fiel a su compromiso con la realidad social del Archipiélago, el programa contará con la participación de la periodista Marlenis Castellanos, directora de la revista digital ‘BienHallados. La Voz del Emigrante’.

Castellanos desgranará los contenidos de la nueva edición de la publicación, que ve la luz cada primero de mes y que, según avanza Leny González, «en este número de junio viene cargada de conmovedoras historias de personas migrantes que residen en Canarias».

La revista reúne además secciones útiles y prácticas sobre salud, bienestar, psicología, recomendaciones socioculturales y análisis de la cultura del país de acogida.