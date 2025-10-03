El programa de la Radio Canaria entrevista a Ayni Apahtli, periodista, psicóloga y «mujer medicina» de origen mexicano y pasaporte francés

Se abordará el «duelo migratorio» y la fascinante fusión de la psicología con el tarot mexicano, una herramienta de sanación

Hay historias que son un viaje en sí mismas, y hay personas que son puentes. Puentes entre culturas, entre la ciencia y la tradición, entre el dolor más profundo y la esperanza más luminosa. Por ello este próximo sábado 4 de octubre a las 06:00 horas, y el domingo 5 de octubre a las 17:00 horas, en ‘El Alpende‘ de la Radio Canaria, Leny González conversa con la periodista, psicóloga y mujer medicina Ayni Apahtli en un diálogo que promete ser un bálsamo para el alma y un despertar para la conciencia.

Ayni es una mujer que lleva México en la sangre y Francia en su pasaporte. Una periodista entrenada para buscar la verdad, una psicóloga formada para entender las complejidades de la mente humana y, además, una «mujer medicina» que escucha lo que susurran las tradiciones ancestrales. Desde esta triple atalaya, Ayni se ha convertido en una de las voces más lúcidas y conmovedoras sobre lo que significa ser migrante en el siglo XXI.

En una conversación íntima y emocionante, Ayni abrirá su corazón para hablar del «duelo migratorio», ese desgarro silencioso que sienten quienes dejan su hogar. Pero no se quedará en la herida sino que abordará los caminos de la sanación, explorando cómo el aislamiento y el «sufrimiento en el trabajo» se convierten en cadenas invisibles que atrapan a tantas personas llegadas de fuera, un eco que resuena con especial fuerza en nuestro archipiélago.

El tarot mexicano

Pero la verdadera magia de este encuentro llegará cuando Ayni revele cómo su conocimiento como psicóloga se entrelaza con una herramienta tan poderosa como inesperada: el tarot mexicano.

En las manos de Ayni, las cartas no son un oráculo para adivinar el futuro, sino un espejo del alma. Un mapa para navegar en los momentos de oscuridad y, como ella misma defiende con una convicción que estremece, una herramienta capaz de tender un puente de regreso a la vida para quienes están al borde del abismo. ¿Puede la sabiduría ancestral ayudarnos a prevenir el suicidio? ¿Cómo se lucha por la justicia social desde la sanación personal? ¿Qué nos pueden enseñar los arquetipos de una antigua baraja sobre nuestro presente más inmediato?

Vuelven las historias de migrantes de ‘BienHallados’

El programa cierra con la vuelta de una de sus colaboradoras. Marlenis Castellanos, periodista y directora de la revista digital ‘BienHallados. La Voz del Emigrante’, para desvelar las historias de las personas migrantes en Canarias, y las nuevas secciones de su próxima edición, en este mes de octubre. Un interesante comienzo de la colaboradora, en esta nueva temporada.