La Gomera presenta su Estrategia de Sostenibilidad Turística

El Cabildo de La Gomera reunión reunió a representantes de alojamientos, restauración, empresas de actividades, guías turísticos y agencias

El Cabildo de La Gomera presentó en la tarde de este jueves al sector turístico insular la Estrategia de Sostenibilidad Turística a 2030 en una jornada celebrada en el mirador César Manrique, en el municipio de Valle Gran Rey.

Imagen cedida.

La institución insular, a través del Área de Turismo, reunió a representantes de alojamientos, restauración, empresas de actividades, guías turísticos, agencias, oficinas de información, asociaciones empresariales, administraciones locales y entidades vinculadas al sector, con el objetivo de compartir la hoja de ruta que orientará el desarrollo turístico de la isla durante los próximos años.

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘La Gomera, Isla Circular’ ha supuesto una herramienta clave para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y competitivo con una inversión superior a los 3,3 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Actuaciones aisladas

Méndez subrayó que estas acciones no son actuaciones aisladas, sino medidas conectadas que refuerzan la gestión turística de la isla.

Entre ellas, destacó la mejora y mantenimiento de la Red Insular de Senderos, la puesta en marcha de la aplicación ‘La Gomera Trails’, la digitalización de los recursos turísticos, las acciones de sensibilización ambiental y economía circular, la renovación de la Oficina de Turismo de Valle Gran Rey, la estrategia de comunicación en mercados europeos y la creación de nuevos productos turísticos vinculados al ecoturismo, el senderismo, el patrimonio, la cultura y la etnografía.

El encuentro sirvió para profundizar en las principales líneas de trabajo de la estrategia, concebida como una herramienta para continuar consolidando un modelo turístico «fiel» a la identidad de La Gomera, estrechamente vinculado a su naturaleza, su autenticidad, la sostenibilidad del territorio, la calidad de la experiencia turística y el bienestar de la población local, recoge una nota del Cabildo.

Bomberos Voluntarios

Durante el acto también se resaltó la trayectoria de Berta Piñero, personal de la Oficina de Turismo de Valle Gran Rey; Elías Bello, presidente de los Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y Carol Gewetzki, autora del blog ‘La Gomera Insider’, por su vínculo con el sector turístico insular, y en reconocimiento a su contribución al desarrollo, la promoción y la mejora continua del destino.

La jornada incluyó, asimismo, espacios de encuentro antes y después de la presentación, concebidos para favorecer el diálogo y la colaboración entre los asistentes.