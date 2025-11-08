También se adentrará en la Liga herreña de Lucha Canaria y mostrará el talento freestyle de los Balodys Twins en Tenerife

Natalia Cuéllar entrevistará a la jugadora Almudena Rodríguez, referente del Rocasa Gran Canaria de balonmano

La nueva entrega de Canarias es Deporte, el espacio que cada semana presenta Natalia Cuéllar, ofrece este domingo un nuevo recorrido por tres historias inspiradoras que reflejan la fuerza, el talento y la diversidad del deporte en las Islas.

El programa arranca en Gáldar, donde Amaury Lavernhe, dos veces campeón del mundo de bodyboard, se alzó con la victoria en la última edición del Frontón King, la prueba reina del circuito internacional. El deportista francés, residente en el municipio desde hace años, comparte cómo la ola de El Frontón —“tan bella como intimidante”, confiesa— cambió su vida y lo llevó a echar raíces en el Archipiélago.

Desde El Hierro, la mirada del programa se dirige hacia el renacimiento de la Liga Insular de Lucha Canaria, que vuelve a celebrarse tras más de una década de espera. Los tres municipios de la isla están representados en esta competición, que arranca este año con un nuevo miembro. El Club de Lucha Guillermo Quintero surgió en El Tamaduste, Valverde, como homenaje a Mito, referente de varias generaciones de luchadores herreños. En su equipo, jóvenes migrantes llegados en cayucos han encontrado una nueva familia y una oportunidad de integración a través de la lucha.

La historia continúa en el sur de Tenerife, con Jonathan y Jordan, los Balodys Twins, dos hermanos de origen cubano que cambiaron el fútbol por el arte freestyle. Su habilidad con el balón los ha llevado a actuar en hoteles, programas de Televisión Canaria y campañas publicitarias, demostrando que el talento también puede ser espectáculo.

Como invitada especial, el programa contará con Almudena Rodríguez, jugadora del Rocasa Gran Canaria e internacional con la Selección Española. Con ella repasaremos el excelente inicio de temporada del conjunto teldense en la Liga Guerreras Iberdrola y su regreso al club donde comenzó su carrera.