La Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas canarias, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del norte

Canarias espera lluvias débiles y posibles chubascos fuertes este sábado. Europa Press

La previsión meteorológica para este sábado, 10 de octubre, apunta a cielos nubosos en el norte de Gran Canaria y Tenerife, con probables precipitaciones débiles durante las primeras y últimas horas del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta algún chubasco fuerte ocasional durante la madrugada.

En el resto de ambas islas predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrían producirse precipitaciones aisladas en las vertientes sur y oeste durante las horas centrales.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos y lluvias débiles ocasionales, que podrían ser localmente moderadas en el sureste. Además, no se descarta algún chubasco puntualmente fuerte acompañado de tormenta en Lanzarote.

Las mínimas bajarán hasta los 17 en El Hierro

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes variaciones: en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima, mientras que en la provincia occidental las máximas alcanzarán los 27 grados en Tenerife y las mínimas bajarán hasta los 17 en El Hierro.

El viento soplará moderado de componente norte en ambas provincias, con mayor intensidad en los extremos este y oeste de Gran Canaria y en el extremo este de Tenerife durante la tarde.

En las cumbres centrales de Tenerife se espera viento fuerte del nordeste, aunque la probabilidad de que se registren rachas muy fuertes es baja.