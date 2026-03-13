Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno, asegura que están «vigilantes» ante la escalda de precios derivada de la guerra en Irán

Canarias permanece «atenta» ante la subida de precios del combustible que podría afectar a todos los sectores.

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha insistido este viernes en que su Ejecutivo permanece «atento» a la subida de precios en el combustible, así como sobre otro bien o servicio, tras la guerra en Oriente Medio, que podría afectar a todos los sectores ante la dependencia de las islas de las importaciones.

Domínguez avanzó en la jornada de ayer que el Gobierno regional va realizar, además, «inspección» sobre la subida del precio el combustible, que ha sido «repentina» en las islas, ya que se produjo en el mismo día que se inició la guerra en Irán.

Medidas

Preguntado por las medidas que el Gobierno canario podría llegar a tomar en caso de que se observen irregularidades, el vicepresidente ha recordado el expediente abierto por la Consejería de Transición Ecológica tras el cero energético en la isla de La Gomera. «Desde el Gobierno estamos muy atentos a cuáles son las evoluciones de los precios. Nos ha llamado la atención la subida del combustible nada más iniciarse la guerra», ha indicado ante los medios de comunicación.

De este modo, ha informado que el Gobierno regional, a través del Observatorio de los Precios de la Consejería, ya trabaja en la elaboración de ese informe que analice posibles «irregularidades». A partir de ahí, se analizará pertinencia de inspecciones y el traslado de las mismas a la Comisión y el Consejo de la Competencia.

«Quiero insistir en un mensaje a la población. El Gobierno está detrás de lo que viene sucediendo con los precios, en este caso del combustible, y de cualquier otro, tras la guerra que se está produciendo en Oriente medio», ha insistido Domínguez, Ha recordado que si la guerra es de «larga duración, desgraciadamente Canarias verá afectado todos sus sectores con una subida de los precios porque depende, mayoritariamente, de las importaciones».

Por tanto –ha dicho–, si los fletes empiezan a subir de precio, la situación se traslada al precio final, un escenarío que se podría «extrapolar» a otras situaciones, como los tipos de interés, en caso de que se alcancen situaciones de inflación «muy pronunciadas».

«Es el tiempo el que va a marcar cuáles son las acciones pertinentes que nos ayudarán a combatir esta realidad que desgraciadamente estamos viviendo», ha culminado.