Canarias exige garantías ante el nuevo Pacto de Migración y Asilo

El Gobierno regional rechaza que las islas se conviertan en un espacio de retención masiva para las personas migrantes

El Foro Canario de la Inmigración analizó hoy la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El Gobierno instará al Estado a explicar cómo afectará esta normativa al Archipiélago en solo dos meses. Las instituciones y ONGs temen que la región se transforme en un punto de detención permanente.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El primer foro del año abordó la inminente puesta en marcha de las reglas europeas. Actualmente las regiones desconocen los detalles sobre la aplicación práctica de este conjunto de normas. Esta falta de información genera una gran preocupación en todas las administraciones canarias.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico exigirá garantías claras tanto a España como a Europa. Las autoridades locales demandan transparencia para evitar consecuencias negativas en la gestión migratoria. La prioridad absoluta es definir el papel de las islas dentro del marco comunitario.

Además, la visita del Papa coincidirá con el inicio de este importante cambio legislativo. El contexto internacional añade presión a una situación que ya resulta bastante compleja. Canarias busca respuestas urgentes para preparar sus recursos asistenciales de forma adecuada.

Rechazo a un modelo de reclusión

Candelaria Delgado afirmó que no tolerarán convertir a Canarias en una cárcel para migrantes. La consejera de Bienestar Social rechazó cualquier intento de retener sistemáticamente a quienes llegan. El Gobierno defenderá la dignidad de las personas por encima de las cuotas.

Por otro lado, CEAR Canarias advierte sobre el uso de eufemismos en el pacto. Juan Carlos Lorenzo señala que los espacios de espera funcionan como centros de detención. Existe un riesgo real de que el retorno no sea una opción viable.

Sin derecho al asilo, el sistema podría bloquear las derivaciones hacia la península. Esta situación cronificaría la estancia de miles de personas en suelo canario. La sociedad civil pide evitar que el Archipiélago sea un espacio de retención.

Red de apoyo y regularización

El foro acordó crear una red de apoyo para los procesos de regularización. Esta iniciativa busca acompañar a los migrantes que pueden acceder a la medida estatal. Las organizaciones del tercer sector colaborarán activamente en este nuevo despliegue social.

Asimismo, las instituciones canarias quieren asegurar el respeto a los derechos humanos fundamentales. El objetivo principal es ofrecer una acogida humana y eficiente dentro de la legalidad. La coordinación entre administraciones resulta esencial para afrontar los retos del próximo trimestre.

Finalmente, el Archipiélago mantendrá una vigilancia estrecha sobre las decisiones que tome Bruselas. Los portavoces insisten en que Canarias no puede cargar sola con la frontera sur. La solidaridad europea debe manifestarse con hechos concretos y traslados efectivos.