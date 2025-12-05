Desde hoy, Canarias entra en la Fase Uno de incidencia de la gripe y recomienda el uso de mascarilla en ciertos espacios

Canarias inicia la Fase Uno de incidencia de la gripe, aunque la circulación del virus sigue siendo baja y muy por debajo de los datos que se registran en la Península.

Se recomienda el uso de mascarilla a todas las personas que acudan a urgencias en hospitales o centros de salud, así como en Unidades de Oncología o en áreas con pacientes inmunodeprimidos, independientemente de que tengan síntomas de gripe o coronavirus.

Sanidad también insiste en que quienes presenten síntomas respiratorios utilicen mascarilla siempre que estén en contacto con otras personas, ya sea en el trabajo, transporte público o zonas comerciales y de ocio. A pesar de estas medidas, la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención frente a la gripe.

Campaña de vacunación

Hasta el momento, 209.000 canarios se han vacunado contra la gripe, una cifra que supone un 10 % más que en la misma fecha del año pasado. La campaña permanecerá activa hasta el 31 de diciembre y, por ahora, está dirigida principalmente a los grupos de riesgo, aunque a partir de enero se ampliará al resto de la población.

Sanidad recuerda que la máxima protección se alcanza dos semanas después del pinchazo, por lo que este periodo previo a las reuniones navideñas es, insisten, el momento ideal para vacunarse.