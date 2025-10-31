Canarias felicita al saltador Carlos Gimeno por su temporada histórica

El clavadista logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de saltos de gran altura

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, recibió este viernes al clavadista grancanario Carlos Gimeno para reconocer su trayectoria y los logros alcanzados durante la presente temporada, en la que se ha consolidado entre los mejores especialistas del mundo en salto de gran altura.

Canarias felicita al saltador Carlos Gimeno por su temporada internacional / Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Gimeno ha cerrado una temporada histórica en la que logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de saltos de gran altura (high diving) celebrado en Singapur y alcanzó el liderato del ranking mundial tras varias victorias en el circuito internacional.

Líder del ranking mundial

Tras los resultados de esta temporada, el deportista canario se ha convertido en el primer español en subir al podio en una cita mundial de esta disciplina, consolidando a Canarias como cuna de grandes deportistas en deportes acuáticos y de aire libre, según un comunicado de la institución regional.

Durante la recepción, Clavijo expresó el orgullo que supone para Canarias contar con deportistas que alcanzan el máximo nivel internacional, y destacó el esfuerzo, la constancia y la disciplina que han llevado a Gimeno a situarse como referente mundial de esta modalidad.

Saltos de Altura – Campeonato Mundial de Natación – Hombres 27m – Finales – Isla Sentosa, Singapur – 27 de julio de 2025 El canario Carlos Gimeno en acción REUTERS/Tingshu Wang

Por su parte, Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, también presente en el encuentro, resaltó el valor del trabajo formativo que hay detrás de los logros del deportista, recordando que Gimeno se inició en el Club Natación Metropole.

2025 ha sido el año de consolidación internacional de un saltador que se formó en el Club Natación Metropole hasta los dieciocho años y que, posteriormente, se especializó en los saltos de gran altura, de hasta veintisiete metros, disciplina que disputó por primera vez en los campeonatos mundiales en 2015.

Imagen del Gobierno de Canarias

Desde entonces, Carlos Gimeno ha sumado hitos como la medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2022, su séptima posición en los Mundiales de Doha 2024 y, sobre todo, la plata lograda en los Campeonatos del Mundo de Singapur 2025.

Gimeno, que cerrará el año como número uno del ranking mundial, agradeció el recibimiento del presidente y del consejero, y manifestó su deseo de seguir representando al archipiélago “con el mismo orgullo y responsabilidad con que lo he hecho hasta ahora”